Moda: Aqui estão os look com peças nude que te deixarão mais elegante nos dias quentes

Quando o frio dá uma trégua, algumas combinações são super bem-vindas e ajudam com que uma pessoa não só esteja na moda como também mais elegante. E, se você está curioso, estamos falando da possibilidade de apostar nas peças com tom nude.

Seguindo algumas recomendações simples, é possível arrasar nas composições, garantindo looks que te deixarão ainda mais bela. Pensando nisso, trouxemos hoje uma lista com indicações que você vai amar.

Vestido de seda

Abrindo nossa listinha, se você deseja combinar os quesitos conforto e elegância, o vestido de seda em tom nude é uma das melhores apostas. Não esqueça de contar com um salto alto que fará todo o diferencial no seu look.

Calça nude com camiseta

Outra recomendação de look super fácil de reproduzir e que garantirá que você esteja estilosa e bonita é a calça nude combinada com uma camiseta branca. Sobre o calçado, é recomendado um tênis também em tom branco e uma bolsa nude.

Look com blazer

Fechando nossa lista, os looks com blazer não podem faltar! Para arrasar com esta alternativa, você deve contar com uma camiseta branca, um blazer nude, uma calça e um sapato que pode ser branco ou nude também.

Dica extra: para brilhar ainda mais você pode investir em um chapéu.



