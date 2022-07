Estes são as 10 novas mudanças que vão deixar o WhatsApp de ‘cara nova’; confira detalhes

O lançamento de novos recursos vai deixar o aplicativo de mensagens WhatsApp de ‘cara nova’ muito em breve.

As novidades serão liberadas para os sistemas operacionais Android e iOS. Confira todos os detalhes:

Estes são as 10 novas mudanças que vão deixar o WhatsApp de ‘cara nova’

Mark Zuckerberg anunciou uma atualização para reações de mensagens para que todos possam finalmente reagir a mensagens com qualquer emoji e tom de pele no iOS, Android e Desktop.

Um novo recurso introduz uma prévia na lista de chats quando você recebe uma reação.

Ray-Ban Storeis: óculos são atualizados com suporte ao WhatsApp.

O WhatsApp está lançando uma atualização para o recurso que permite que os usuários excluam mensagens para todos. Alguns testadores beta agora podem excluir mensagens para todos em 2 dias e 12 horas!

Novo WhatsApp está chegando ao MacOS baseado em Catalyst.

O WhatsApp está liberando notificações de resposta rápida para o aplicativo beta do Windows: graças a esse recurso, os usuários agora podem responder às mensagens mesmo quando o aplicativo está minimizado.

A empresa empurrou a atualização do WhatsApp beta para Android 2.22.16.7 para testadores beta que traz uma correção ao enviar um adesivo de um teclado de terceiros.

O WhatsApp planeja atualizar os termos comerciais do aplicativo no futuro, mas nada realmente muda: a atualização é necessária para cumprir várias regulamentações ao redor do mundo e os novos termos comerciais se aplicarão apenas a empresas.

A plataforma está lançando a capacidade de aplicar o temporizador de mensagens padrão a vários bate-papos ao mesmo tempo. O recurso foi liberado para alguns usuários beta.

O WhatsApp está trabalhando para trazer a capacidade de postar notas de voz para atualizações de status, em uma versão futura do aplicativo.

WhatsApp vai melhorar envio de documentos com novidade que antes era exclusiva para fotos.

Como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, outra novidade importante, o app planeja permitir que os usuários adicionem uma legenda aos documentos antes de compartilhá-los.

Ao compartilhar um documento, será possível adicionar uma legenda, de forma prática. A interface é a mesma que vemos ao compartilhar uma mídia (Fotos e vídeos), portanto há um campo de texto onde o usuário pode inserir o texto.

Ainda de acordo com as informações, todas as novidades serão liberadas no futuro, de forma gradativa.