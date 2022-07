Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 19 a 24 de julho 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 19 a 24 de julho de 2022:

Áries

Decisões bem pensadas e benefícios importantes com a calma e empatia. Tome atitudes para aumentar a intimidade.

Touro

Não seja egoísta e reflita mais sobre esse compartimento mesmo em situações pequenas. É preciso ser sincero e se comunicar. A harmonia chegará com boas atitudes.

Gêmeos

Energias positivas ajudam a renovar a vida a dois. Tenha um humor mais positivo e se divirta. A maturidade emocional chegará e colocará prioridades em foco.

Câncer

Mudança de mentalidade e adaptação de alguns comportamentos; você passa a viver mais em paz. Novas experiências. Fertilidade em alta com chance de gravidez.

Leão

O ciúme pode se tornar um problema e exige uma comunicação mais sincera. Sentimentos são curados. Decisões importantes se aproximam.

Virgem

Não se feche em seu mundo compartilha mais a vida. É hora de buscar passeios e formas de aproveitar melhor a realidade ao lado de quem ama.

Libra

Hora de buscar a compreensão e entendimento, assim uma tensão será finalizada. Mensagens e atitudes motivadas pelo ciúme. Busque soluções melhores.

Escorpião

Discussões e falta de entendimento; busque manter a calma e organize as ideias. Coloque as coisas em dia com tranquilidade. Viagens.

Sagitário

Benefícios e realizações chegam na vida do casal. Cuidado com o excesso de controle e exigências. Tenha conversas esclarecedoras e construtivas.

Capricórnio

Apoio mútuo e novos caminhos se abrindo; não tenha medo. Uma nova forma de viver ou algo para investir. A união faz a força.

Aquário

Confrontos e ideias que não batem; resolva as situações com calma e empatia. É hora de esclarecer algumas questões.

Peixes

Novos sentimentos. Um período de estabilidade depois que as tensões foram superadas. Uma decisão será necessária. Não bloqueie seu desenvolvimento emocional e se liberte para avançar.

