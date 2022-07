Água de gengibre com aveia para perder peso; acelere seu metabolismo e dê boas-vindas aos benefícios

Queimar aquelas gordurinhas indesejáveis não é algo impossível quando há comprometimento com o tipo de alimentação certa. As escolhas saudáveis no seu prato do dia a dia farão toda a diferença durante seu processo de emagrecimento.

Embora haja o objetivo de perder peso, é importante salientar que suas ações cotidianas devem ser responsáveis, de modo que sua saúde não seja prejudicada. Somar exercícios físicos com uma boa base alimentar, pode fazer toda a diferença.

Para saber qual o melhor estilo de alimentação para você, é indicado buscar algum profissional desta área para que suas necessidades sejam atendidas sem qualquer risco à sua saúde. Extraído do portal Nueva Mujer, neste artigo você confere uma bebidinha saudável que irá te ajudar no processo de emagrecimento.

Por quais motivos devo beber água de aveia?

A água de aveia te ajuda na perda de peso, pois a aveia auxilia na diminuição do colesterol “ruim” no sangue e ajuda a controlar os níveis de açúcar, tudo isso graças à fibra solúvel e insolúvel que contém, segundo o portal Everyday Health. O trânsito intestinal também passa por uma melhora, para que seu corpo elimine todos os resíduos em tempo adequado.

O alimento também possui propriedades antioxidantes que protegem a pele e reduzem riscos de doenças tão graves quanto o câncer. Cada floco de aveia contém tiamina, magnésio, fósforo, zinco, manganês, ferro e selênio.

A leve presença do gengibre trará frescor à água de aveia e acelerará seu metabolismo, além de te injetar mais energia durante o dia.

Ingredientes

5 xícaras de água

1 xícara de aveia

¼ de colher de chá de gengibre

Modo de preparo

Pegue um liquidificador e adicione 1 xícara de aveia e 2 xícaras de água. Misture até que todos os flocos tenham sido pulverizados.

Despeje o líquido em uma jarra, passando-o por uma peneira fina para que retenha o mínimo de pedaços de aveia.

Em seguida, sobre a peneira e os sólidos de aveia, despeje as xícaras restantes de água.

Despeje o líquido em um copo e adicione 1/4 colher de chá de gengibre moído ou em pó. Deixe descansar por uma hora na geladeira e depois pode beber a qualquer hora do dia.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

