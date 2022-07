5 perfumes sofisticados e ideais para dias quentes

É até incomum ver as palavras perfume, dia quente e sofisticação na mesma frase, mas saiba que é muito possível unir essas características. Se você mora em alguma região que faz muito calor e não quer deixar de ficar cheirosa, mas sem incomodar as pessoas, confira a lista elaborada pela youtuber especializada, Juliara Ferreira, com perfumes sofisticados nacionais ideais para os dias quentes.

Ilía Flor de Laranjeira - Natura

Este perfume divide opinião pois, apesar de combinar com os dias mais quentes, o seu aroma é intenso, o que é contraditório. Porém, mas que seu uso seja perfeito, é importante maneirar nas borrifadas para que a fragrância fique suave na sua pele. As notas que compõem esse perfumre são Flor de Laranjeira, Almíscar e Notas Amadeiradas.

L’eau de Lily - O Boticário

As notas de topo são Pera, Mandarina, Limão, Pimenta Rosa, Cassis e Maçã Verde. As notas de coração são Lírio, Jasmim, Flor de Laranjeira, Gardênia, Rosa e Calas e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Amêndoa.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes femininos pouco conhecidos, mas PERFEITOS para uso diário

Aurien Platiné - Eudora

As notas de topo são Bergamota, Ameixa, Flor de Damasco, Mandarina, Toranja e Frutas Vermelhas. As notas de coração são Rosa Damascena, Rosa Turca, Lírio-do-Vale, Flor de Pêssego e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Sândalo, Cashmeran, Licor, Almíscar e Cedro.

214 Jasmim & Patchouli - O Boticário

As notas de topo são Pera, Pomarose, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Pêssego e Framboesa e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar e Baunilha de Madagascar.

Uma Tarde Na Toscana - Mahogany

As notas de topo são Pera e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Patchouli/Oriza e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Âmbar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 4 perfumes masculinos PERFEITOS para qualquer momento