5 penteados que ficam lindos em cabelos cacheados médios e longos; veja tutoriais

Mais um dia terminando e para encerrá-lo da melhor maneira, somente conferindo algumas dicas de penteados, não é mesmo? E se você está buscando inspirações, as recomendações de hoje têm como foco pessoas com cabelos cacheados médios e longos.

E para facilitar ainda mais, as sugestões de como inovar com os fios são compartilhadas em tutoriais disponíveis no TikTok. Nós separamos uma lista com 5 alternativas que você pode reproduzir sozinha em casa. Vamos lá conferir?

Informação importante!

Antes de compartilharmos a lista de indicações, queremos deixar a seguir alguns itens que você precisará caso queira treinar as recomendações enquanto assiste aos vídeos.

Pente;

Gel;

Elástico de silicone;

Creme de cabelo;

Borrifador;

Elástico de cabelo;

Escovinha para o baby hair;

Presilhas.

Visto isso, veja a seguir as dicas de penteados do dia. (Caso não consiga visualizá-las, não se preocupe e basta que acesse estes links: LINK 1, LINK 2, LINK 3, LINK 4 e LINK5).

