4 perfumes femininos pouco conhecidos, mas PERFEITOS para uso diário

Alguns perfumes indicados para o uso diário são tão utilizados pelas pessoas que podem fazer você enjoar do cheiro sem mesmo ter experimentado algum deles. Por isso, você confere a seguir uma lista com 4 perfumes incomuns, mas com alto poder de fixação e ótimos para uso diário. A lista foi elaborada pelo canal ‘Dois tons de vermelho’.

Intense Oopss! - O Boticário

Esse é um perfume ideal para o dia-a-dia e para você carregar na sua bolsa para dar aquela segunda mão, seja na faculdade ou no trabalho. As notas combinadas proporcionam um aroma incomum, porém muito agradável, fazendo você se destacar.

As notas de topo são Bergamota Siciliana, Coentro e Flor de Laranjeira. As notas de coração são Rosa Búlgara, Gerânio, Íris e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli/Oriza, Fava Tonka, Almíscar, Cedro da Virgínia, Sândalo, Âmbar e Baunilha.

Fatale - Paris Elysees

Esse é um perfume inspirado no importado Animale. De alta fixação e com um bom custo benefício, pode ser utilizado diariamente. As notas de topo são Flor de Laranja, Pêssego e Damasco. As notas de coração são Ylang-ylang, Tuberosa, Gardênia e Jasmim e as notas de fundo são sândalo, Patchouli e Baunilha.

Yes 09

Possui saída e corpo fresco com Notas Verdes e de Gardênia. Já as notas de fundo são Mogno, Âmbar e Baunilha. Seu aroma é um contratipo do clássico 212 VIP, contudo, o aroma não é tão semelhante, mas o perfume se destaca pela sua fixação e preço baixo.

Carpe Diem - O Boticário

Essa é uma fragrância clássica da marca, lançada em 2000 e relançada recentemente por tempo limitado. As notas que compõem são Tangerina, Limão e Pêra no topo. No corpo Madressilva e Notas Florais Transparentes e no fundo Musk, Sândalo e Cedro.

