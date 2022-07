O intrigante registro inédito captado pela NASA em Marte; confira

Rochas marcianas escamosas e em camadas foram capturadas em uma sequência impressionante divulgada pela Agência Espacial Americana (NASA) no último domingo (17).

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o explorador Rover Curiosity utilizou o equipamento Mast Camera, em 2 de junho de 2022, em seu 3.492º dia marciano, ou sol, da missão para o impressionante trabalho.

Acredita-se que as rochas se formaram em um antigo leito de riacho ou pequena lagoa.

Seis imagens compõem este mosaico, que foram costuradas uma vez que as imagens foram enviadas de volta à Terra.

O intrigante registro inédito captado pela NASA em Marte

Como detalhado pela NASA, o destaque da imagem é uma fenda entre uma rocha que se junta em três partes no planeta vermelho.

As bordas irregulares da rocha parecem finas e escamosas, com muitas camadas. As rochas são de uma cor marrom escura de ferrugem.

Como detalhado pela NASA, rochas planas espalham-se pelo chão do leito rochoso. Uma borda lateral do Curiosity Rover é visível no canto inferior esquerdo da tela com a palavra “Curiosity” correndo ao longo do lado.

Devido à maneira como as seis imagens compostas foram costuradas, o panorama tem uma borda irregular.

Pixels pretos foram adicionados para preencher uma imagem retangular suave em Marte.

Ainda de acordo com as informações, a postagem impressionante foi compartilhada nas redes sociais e acabou viralizando entre os usuários. Confira publicação:

