Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 18 a 22 de julho de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar julho de 2022! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 18 a 22 de julho de 2022:

Áries

Você terá muito trabalho pendente ao longo da semana e colocará seus projetos em dia. Lembre-se que você não deve brincar com o sentimento dos outros; mais cedo ou mais tarde será descoberto. Evite triângulos amorosos.

Você receberá um presente que não esperava de um novo amor. Evite pensar demais nas coisas, comece a agir em sua vida e siga seu caminho para ser melhor. Alguém do signo de Capricórnio ou Virgem fala com você sobre um relacionamento amoroso.

Você compra passagens para viajar com sua família. Sua cor da sorte é laranja. Evite dificuldades, especialmente quando sentir a presença de energias ruins e discórdia; proteja-se de tudo, especialmente da inveja.

Touro

A correria e dívidas podem sobrecarregar esta semana, mas lembre-se que ser cauteloso é fundamental; seja bem administrado.

Cuidado com problemas nas costas ou no pescoço devido ao estresse; tente continuar com o exercício, pois isso o ajudará a ficar mais calmo. Tente viver bem com sua família.

Não brigue no seu espaço de trabalho: prefira que todas as coisas fluam, fique calmo e tenha a capacidade de analisar o que você diz.

Não pense no que não aconteceu e decida com quem quer ficar sendo realista. Para quem está em um relacionamento, lembre-se que o mais bonito de um casal é a convivência e a felicidade.

Escorpião e Aquário são seus signos mais compatíveis. Sua cor da sorte é o amarelo. Tenha sua fortaleza em alta.

Gêmeos

Muito trabalho durante esta semana e você deve se administrar mais seu trabalho para evitar problemas com seus superiores. Não fale tanto sobre sua vida pessoal, pois seu signo é cercado de fofocas e más intenções; seja mais discreto.

Use mais a cor verde para atrair abundância. Não mantenha discussões com seu parceiro; seja muito paciente e aproveite mais a convivência. Seus signos mais compatíveis são Virgem , Sagitário e Peixes.

Você é conquistador e isso sempre o ajudará a estar em um relacionamento. Mantenha a serenidade, ficando calmo e quando precisar de algo, imagine positivamente. A prata ajuda na proteção.

Câncer

Semana de profunda renovação pessoal e tudo mudará radicalmente tudo ao seu redor. Você recebe um convite para viajar.

Não caia em ciúmes e pensamentos negativos porque eles podem lhe trazer problemas sem motivo com seu parceiro. Seu lado negativo é ser ambicioso e egocêntrico, especialmente controlador, então você deve começar a controlar essas ações em sua vida.

Sua cor é o vermelho. Fique em paz e tenha um relacionamento estável. Evite se sentir doente e sob pressão; cuide mais de você e cure-se.

Leão

Você iniciará um novo projeto de trabalho. As energias cósmicas positivas o ajudarão a melhorar economicamente; não perca essas oportunidades de crescimento.

Problemas de saúde surgem devido ao excesso de álcool ou hábitos negativos; você deve aprender a ser mais saudável e comer melhor. Cuidado com os problemas e não comente seus planos para não atrair energias negativas.

No amor, chegará alguém de Aquário, Virgem ou Escorpião que será muito compatível em sua vida. Dê uma chance ao amor e não se feche para novas experiências.

Toda vez que você tiver um problema jurídico ou econômico, mantenha a calma e busque iluminar as ideias.

Virgem

Energias cruzadas entrarão em sua vida, então você deve aprender a ser mais cauteloso e evitar problemas com as pessoas em seu trabalho. Você continua com seus estudos ou planeja o negócio dos seus sonhos.

Sua cor da sorte é o azul. Um novo amor do signo de Capricórnio ou Áries convida você para sair e será muito compatível. Você é muito nobre e inteligente, por isso sempre terá soluções para ajudar quem precisa de você.

Evite ser é manipulador e superficial, pois isso o cerca de controvérsias ou situações comprometedoras; Não entre nesse tipo de problema. Tenha sonho mais tranquilos e faça preces.

Libra

Serão dias de força espiritual e de ter a oportunidade de superar qualquer obstáculo que possa surgir. O sucesso que deseja chegará.

No trabalho, corte as energias negativas que você tem ao seu redor; seja mais positivo e saia das fofocas. Não espere mais e coloque seus documentos ou assuntos em ordem, o tempo passa e não volta mais.

Um amor do passado quer voltar. Para os librianos com companheiro, serão dias de muito amor e companheirismo. Se você sentir que não está alcançando seus objetivos, não fique chateado e não desanime; o melhor virá. Sua cor da sorte é o roxo.

Escorpião

Força espiritual e saúde. Você deve ter fé e buscar as realizações. Más amizades e amores tóxicos serão removidos da sua vida.

Você deve entender que seu signo é muito teimoso e às vezes não mede o perigo das situações, por isso é preciso pensar mais de uma vez o que vai fazer ou dizer para não se meter em situações complicadas.

Semana de mudanças repentinas, novos empregos ou uma viagem. Você encontrará o amor em um lugar inesperado e será muito compatível. Suas cores são o amarelo e o verde.

Sagitário

A via se reorganiza e você remove todo o negativo que o cerca. É hora de pedir com fé o que você quer, como uma mudança positiva em seu trabalho, amor verdadeiro ou proteção divina.

Mensagens chegam e seu senso de intuição e adivinhação por meio dos sonhos, aumenta. Portanto, fique muito atento.

Semana de estar com uma atitude positiva e usar o laranja e o azul para a sorte. Tente não brigar com seu parceiro, se você perceber que não há remédio, dê um tempo e procure um amor mais compatível. Um novo negócio.

Capricórnio

Semana de estar com muito trabalho e reuniões de última hora. Você também organiza assuntos importantes; cumpra seus compromissos e não deixa suas dívidas para depois.

Serão dias de muita felicidade porque o amor que você esperava estará ao seu lado. Previna-se de infecções sexuais e de pele; hora de fazer um check-up.

Suas cores da sorte são vermelho e cinza. Você sairá na frente em todos os seus projetos, mas sempre tome cuidado para não cair em fraudes ou se associar com gente falsa.

Os solteiros encontram um amor de Áries ou Câncer. A sabedoria e calma ajudarão a resolver todos os problemas que tiver.

Aquário

Semana de estar com muita energia positiva e crescer profissionalmente para alcançar posições mais bem remuneradas.

Você é muito inteligente e carismático e isso o torna bem-sucedido em tudo que faz, apenas não caia no orgulho e na arrogância para não ter energias negativas rondando.

Tenha cuidado com os problemas de raiva, pois às vezes você diz palavras que machucam muito, então tente se medir.

Você faz algumas mudanças em sua aparência para parecer mais jovem e saudável. No amor você se sentirá melhor e alguém de Áries, Touro ou Libra pode entrar em sua vida.

Suas cores da sorte são verde e laranja. Problemas pessoais e sentimentais são resolvidos com a calma e cura.

Peixes

Semana de muitas pressões de trabalho e estudos. Controle-se e não se aborreça, pois só assim conseguirá avançar como deseja. Uma viagem.

Lembre-se que o amor não deve estar relacionado ao trabalho e evite se envolver nessa ambiente. Você continua com uma mudança em casa.

Você se lembra muito de alguém que não está mais com você; é hora de perdoar ou dizer que sente muito. Suas cores para atrair a abundância são cinza e branco.

Decisões mais importantes chegam em sua vida, ajudando a resolver problemas jurídicos e sentimentais.