Esses são cães mais bonitos do mundo

Você pode argumentar que o cão mais bonito do mundo é o seu, independentemente da raça. Contudo, alguns cachorros realmente são mais bem vistos que outros, seja por sua elegância e também por causa dos pelos. Essa fama faz inclusive com que essas raças sejam frequentemente associadas às celebridades que tem esses cães como estimação. Confira a seguir 4 raças de cães consideradas as mais belas.

Lulu da Pomerânia

Eles parecem até mesmo bolas de pelos ambulantes que desfilam toda a sua elegância por aí. Além do charme, a raça é vista como afetuosa e companheira. Em virtude do pelo, a raça já foi utilizada para cruzar com outros cães, afim de criar um cachorro de porte um pouco maior. Surgiu assim o Pomksy, uma mistura de Husky Siberiano e Lulu da Pomerânia que também é muito bonito.

Samoieda

Eles lembram até mesmo um urso polar. Não atoa, a raça é resistente ao frio em virtude do seu pelo grosso. Porém, a pelagem também faz com que a manutenção e a escovação seja constantes. A raça é bem doce e caso queira escolher esse cãozinho para chamar de seu, ele vai deixar você escová-lo sem problemas.

Husky Siberiano

Esses cães sem dúvidas estão no topo das listas do cães mais bonitos, principalmente pela semelhança com os lobos e pela cor do olho. O Husky, além de ser um ‘cão de trabalho’, também é protetor, brincalhão e também muito ‘falante’.

Chow Chow

Você percebeu que as raças vistas como mais bonitas são associadas a raças peludas, correto? Por isso o Chow Chow também está nesta lista. Eles lembram até mesmo um ursinho de pelúcia e possuem bastante pelo no rosto. Outra característica marcante é a sua língua azul. São inteligentes, mas um pouco sem paciência.

