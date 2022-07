4 perfumes masculinos PERFEITOS para qualquer momento

Você é do tipo de homem que não gosta de errar e muito menos de ‘jogar dinheiro fora’? Então preste atenção os perfumes a seguir, pois eles foram feitos especialmente para você. O influenciador digital especializado em perfumes, Luis Jordão, elaborou uma lista com 4 perfumes masculinos para usar em qualquer ocasião, sendo perfeitos para ter como assinatura. Confira.

Acqua di Giò Eau de Parfum - Giorgio Armani

A linha já é considerada um clássico da perfumaria nacional, contudo, a versão Eau de Parfum é recente, lançada neste ano e já entrando na lista top 3 perfumes da Acqua di Giò do especialista. As notas de topo são Notas Oceânicas e Mandarina Verde. As notas de coração são Sálvia Esclaréia, Lavanda e Gerânio e as notas de fundo são Notas Minerais, Vetiver e Patchouli/Oriza.

Versace Pour Homme

Este é outro clássico da perfumaria. A fragrância combina duas coisas que homens procuram em um aroma: frescor, pois os dias no Brasil são mais quentes do que frios, e sensualidade.

As notas de topo são Limão, Bergamota, Néroli e Rosa Centifolia. As notas de coração são Jacinto, Cedro, Sálvia Esclaréia e Gerânio e as notas de fundo são Fava Tonka, Almíscar e Âmbar.

Chrome Extreme - Azzarro

Fresco, cítrico, amadeirado e ambarado, seria essa a combinação perfeita de um perfume? Chrome Extreme traz toda a versatilidade de uma fragrância, com alta performance e que fixa por bastante tempo. A nota de topo é Mandarina Verde. As notas de coração são Notas Oceânicas e Bagas de Zimbro/Junípero e as notas de fundo são Cashmeran e Âmbar.

Loewe Solo

As notas de topo são Mandarina, Goiaba, Lavanda, Limão, Bergamota, Madeira de Cashmir, Alecrim, Patchouli/Oriza, Tomilho e Costo. As notas de coração são Pimenta Rosa, Canela, Tangerina, Aldeídos, Noz-moscada, Hortelã, Alcarávia e Anis e as notas de fundo são Âmbar, Notas Amadeiradas, Baunilha, Almíscar e Musgo de Carvalho.

