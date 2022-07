Os signos que seguem em frente na segunda metade de julho de 2022

A segunda metade de julho de 2022 entrega uma energia de transformação para muitos signos do zodíaco. Alguns deles finalmente descobrirão formas de seguir em frente e acessar caminhos que mudam suas vidas para melhor.

Confira quais são estes signos e como isso acontece:

Câncer

É possível que o canceriano já tenha sentido a energia de mudança que se movimenta e marca seu caminho em julho de 2022. Agora, a oportunidade de seguir em frente com limites muito mais claros e estruturados aumente, o que coloca pessoas, relações e situações muito mais saudáveis em seu futuro. Este é um momento de quebra e desligamento do que era tóxico, o que significa também ações práticas, como distanciamento definitivo. A sensibilidade precisa ser cuidada e nutrida com o apoio que quem o ama.

Libra

A jornada na segunda metade de julho de 2022 será de ações para a desconexão daquilo que já não o nutre positivamente. Os altos e baixos estarão presentes para revelar e mostrar novos caminhos também. É hora de trabalhar a confiança e as metas para ter estímulo; focar nas paixões e objetivos para o futuro o ajudam a seguir em frente com proposito. Caminhe com os olhos abertos e cautela.

Escorpião

Julho de 2022 marcou uma abertura extra do coração para a busca daquilo que pode ser melhor e mais sério em termos de conexões, inclusive na vida amorosa. A chance de seguir em frente e ser mais critico com o que convém ou não, define seus objetivos e ações. Isso não será fácil, mas o sacrífico e trabalho duro terão consequências importantes. Para muitos, é o momento de definir certos limites e não abrir mão deles; o que é ruim será quebrado, para que uma nova busca de sucesso e clareza seja iniciada.

