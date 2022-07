Os signos que escondem o medo de serem trocados no amor

Alguns signos do zodíaco escondem um grande medo; ficar em segundo lugar ou ser trocado por outro alguém, principalmente quando se trata de amor.

Confira quais são e como isso acontece:

Virgem

O virginiano tem uma grande necessidade de ser útil e especial. Isso faz com que esse signo seja o primeiro a se doar e construir bases sólidas para que o amor seja duradouro. No entanto, se isso não se torna recíproco da maneira que ele sonha e acha justo, cultivará a insegurança de ser substituído. Quando sente que isso pode acontecer, ele lutará pelo seu território, mas também tende a ficar na defensiva e ainda mais atento a cada detalhe.

Sagitário

O sagitariano sonha em se conectar de forma sincera e intensa, mas ele também está em constante movimento. Ao perceber que nem sempre pode estar totalmente presente e focado apenas no seu relacionamento, pode sentir o temor de ser trocado por outra pessoa. Pode não parecer, mas o ciúme e o ressentimento também o acompanham, o que pode gerar reações pouco maduras e impulsivas motivadas pela insegurança.

Capricórnio

O capricorniano gosta de ser aquele que caminha por trajetórias seguras e ocupa um espaço especial na vida das pessoas. No amor, ele tem muito medo de se tornar dispensável e de ser esquecido. Por isso, ele fará o possível para marcar a vida do outro. Quando sente que é deixado de lado, pode cultivar mágoas destrutivas e se apegam as chances de mostrar que isso não está acontecendo, o que pode ser bem doloroso para ambos.

Peixes

O pisciano quer ser lembrado, pois vive com as recordações muito presentes em sua vida, principalmente quando se trata de amar e se identificar com as pessoas. Por isso, este signo não quer ficar em segundo lugar, principalmente se prioriza alguém. Quando sente que existe uma quebra ou afastamento, seu medo de que as coisas fiquem apenas no passado são grandes; ele não quer passar por desconexões, mesmo sabendo que todos estão sujeitos a isso.

