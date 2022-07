Melhores perfumes e body splashes femininos para quem gosta de aromas suaves

Não são em todas as ocasiões que um perfume mais forte e chamativo é bem vindo. Em eventos diurnos e ao ar livre, fragrâncias com aromas mais suaves e aquáticos são ideais, principalmente para não incomodar nem você e nem as pessoas ao redor. Mas além disso, perfumes considerados frescos também podem ser uma boa saída para quem sofre de reações alérgicas com determinados cheiros, ou ainda se você é mais discreta ou tímida, seja na hora de conversar, na roupa e até mesmo no aroma.

Confira a seguir a lista elaborada por ‘Nanda na Real’ com 5 perfumes femininos suaves.

Lúmis - Eudora

As notas de topo são Gardênia, Champanhe, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são Jasmim, Jasmim-Manga, Orquídea e Chocolate e as notas de fundo são Segredo Eudora®, Almíscar, Creme e Âmbar.

Cuide-se Bem Nuvem - O Boticário (Body Splash)

As notas de topo são Maçã, Mandarina, Bergamota, Flor de Pêssego e Cassis. As notas de coração são Flor de Cereja, Lírio-do-Vale, Orquídea e Jasmim-Manga e as notas de fundo são Almíscar, Notas Atalcadas, Sândalo e Cedro.

Lírio - Natura

As notas de topo são Pomela, Pera, Lima, Kiwi, Manjericão e Ameixa. As notas de coração são Lírio, Jasmim, Gardênia, Gerânio e Violeta e as notas de fundo são Almíscar e Âmbar.

Puro Algodão - Eudora (Body Splash)

As notas que compõem essa fragrância são Flores Brancas, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Pur Blanca Harmony - Avon

As notas de topo são Pera, Cítricos, Bergamota e Cassis. As notas de coração são Notas Aquáticas, Lótus, Peônia, Lírio-do-Vale e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Madeira de Cashmere, Notas Amadeiradas e Sândalo.

