Receita de nhoque de batata com sabor caseiro e que qualquer pessoa pode fazer

Embora muitos pensem o contrário, é bastante fácil fazer nhoque de batata e isso porque além de ser uma receita com poucos ingredientes, não demanda passos complexos, resultando assim em um prato saboroso.

Visto isso, se você quer aprender a preparar esta recomendação que vai bem a qualquer hora do dia e pode ser combinada com os mais variados molhos, basta conferir todos os detalhes que deixaremos a seguir.

Nhoque de batata - Receita

Lista de ingredientes que precisará:

1 ovo;

4 colheres (sopa) de parmesão ralado;

250 gramas de farinha de trigo;

Sal;

1kg de batata (se possível, a de casca rosada);

4 colheres (sopa) de manteiga sem sal.

Como preparar seu nhoque:

Para começar, você deve colocar as batatas para cozinhar e quando já estiverem fofinhas, desligue o fogo e descasque ainda quente;

Então, o próximo passo será passá-las por uma peneira;

Feito isso, o próximo passo será adicionar a manteiga e o parmesão mexendo até que se obtenha uma massa homogênea;

Logo após, coloque em uma assadeira ou outro recipiente grande e deixe esfriar por completo;

Depois disso, acrescente a farinha e o ovo, até garantir que a sua massa não está grudando;

Em seguida, você deve fazer rolinhos e cortá-los em pedaços pequenos, formando assim o nhoque;

Agora, cozinhe aos poucos com água e sal, e sempre que a sua massa subir para a superfície, você deve retirá-la com a ajuda de uma escumadeira;

Por fim, basta servir a sua massa com o molho de sua preferência.

