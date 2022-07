Perfume para o ‘rolê’: veja fragrâncias ‘jovens’ e masculinas que mais agradam as mulheres

Perfume para o ‘rolê’: veja as fragrâncias masculinas e jovens que mais agradam as mulheres Imagem: Pexels

Se você está cansado de perfumes com uma composição simples e acha que está na hora de chamar a atenção por onde passa, você precisa apostar em fragrâncias mais ousadas.

E se você não sabe quais são elas, confira a seguir 5 perfumes masculinos ideais para jovens e que as mulheres ‘piram’. A lista foi elaborada pelo canal do Youtube, ‘Macho Moda’.

Acqua Di Gio Absolu

Se você estiver afim de receber elogio das mulheres, essa é a fragrância correta. Seu aroma é um Amadeirado Aromático que fixa e projeta muito bem, podendo ser utilizado como um perfume assinatura, ou seja, para o dia-a-dia.

As notas de topo são Notas Oceânicas, Bergamota, Pera, Maçã, Toranja e Limão. As notas de coração são Lavanda, Alecrim e Gerânio e as notas de fundo são Notas Amadeiradas, Fava Tonka, Patchouli/Oriza, Madeira de Âmbar e Ládano.

Ferrari Black

Esse é um clássico da perfumaria masculina e é uma das primeiras fragrâncias adquiridas pelos homens apaixonados por perfumes ‘baladeiros’. Contudo, por ser um aroma considerado ‘batido’, se você procura por exclusividade talvez não seja uma boa escolha.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes baratos, mas que seduzem e chamam a atenção das mulheres

As notas de topo são Maçã Vermelha, Ameixa, Lima e Bergamota. As notas de coração são Canela, Jasmim, Cardamomo e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Cedro e Almíscar.

212 VIP Men

Outro clássico do mundo dos perfumes, a linha 212, seja a a parte feminina ou a masculina, é garantia de sucesso. Se você gosta não apenas de usar perfumes, mas de colecionar, essa fragrância é obrigatória no seu acervo. Possui uma projeção muito forte e fixação excelente. Ideal para eventos noturnos.

As notas de topo são Maracujá, Lima, Pimenta e Gengibre. As notas de coração são Vodka, Gin, Hortelã e Especiarias e as notas de fundo são Âmbar, Couro e Notas Amadeiradas.

Sauvage Dior

Esse é aquele perfume que chama a atenção, mas sem incomodar as pessoas, perfeito para seduzir sem ser invasivo.

As notas de topo são Bergamota da Calábria e Pimenta. As notas de coração são Pimenta de Szechuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli/Oriza, Gerânio e Elemi e as notas de fundo são Ambroxan, Cedro e Ládano.

Paco Rabane Invictus

As notas de topo são Notas Oceânicas, Toranja e Mandarina. As notas de coração são Folha de Louro e Jasmim e as notas de fundo são Âmbar Cinzento, Madeira Guaiac, Musgo de Carvalho e Patchouli/Oriza.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Vai casar? Esses são os perfumes femininos mais indicados para o dia do seu casamento