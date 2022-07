CCXP Awards 2022 ressalta a importância do cenário feminino nos esports

Na noite desta última sexta-feira, 15 de julho, foi realizada a cerimônia de entrega das premiações da CCXP Awards. O evento, realizado para celebrar a Cultura Pop, contou com categorias dedicadas ao universo gamer.

Trazendo para o tapete vermelho toda força e representatividade do cenário feminino de esports, as mulheres roubaram a cena e transmitiram em palavras e emoção como é estar vivendo esse momento, em que o cenário feminino cada vez mais se torna relevante e começa a receber os olhares de diversas organizações interessadas em auxiliar o seu desenvolvimento.

Em conversa com o Metro, Barbara Gutierrez, apresentadora do VCT Game Changers, campeonato do cenário feminino de VALORANT, contou como está sendo viver um momento em que a presença feminina no meio gamer está cada vez mais forte.

“Nós sempre estivemos aqui nos games, desde muito antes, trabalhando no desenvolvimento. Ainda assim falta esse incentivo no nosso mercado, mas mostramos que não estamos devendo para ninguém. Quero que o cenário feminino cresça ao ponto de podermos falar sobre o cenário misto de verdade”.

Ela ainda ressaltou a importância de estar presente junto a uma equipe de mulheres para celebrar a final do torneio, disputada no último dia 9 de julho: “Aquele momento foi importante e especial pra mim. Quando acabou e a gente se uniu, fizemos aquele grito de guerra que a Babi trouxe. Ali passou um filme da minha vida, das coisas que eu passei, do início do mercado de games que quando eu entrava numa sala de imprensa era só eu de mulher e todo mundo virava pra olhar”.

Projetos de incentivo

Além de iniciativas como o VCT Game Changers, que trouxe para os holofotes as equipes femininas de VALORANT, outras ações importantes estão ganhando espaço e ressaltando a relevância do cenário feminino nos esports.

Quem também passou pelo tapete vermelho e falou com o Metro foi a Lahgolas, Caster do CBLOL e idealizadora do projeto ReveLAH Casters, que busca desenvolver mulheres na área de casting.

Para ela, trazer o cenário feminino para o primeiro plano foi algo muito desejado e aguardado: “Estou feliz que isso está acontecendo. São pequenos passos ainda, mas estou muito feliz e sei que ainda temos muito espaço para conquistar no cenário”.

Ela ainda reforça a importância dos investimentos e apoios para projetos que buscam cada vez mais incluir as mulheres neste meio. Para o ReveLAH Casters, ações deste tipo foram importantes para dar às meninas uma nova dimensão sobre este meio.

“O apoio da Riot melhorou e muito o que podemos oferecer para as meninas. Hoje conseguimos levá-las para assistir um dia inteiro de jogos com a gente na Arena CBLOL, mostrar um pouco dos bastidores e muitas outras ações que estão por vir ao longo do ano”.