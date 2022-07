Bebidinha caseira com maracujá: Perca peso imediatamente e acelere o metabolismo

Alimentar-se saudavelmente, com uma base de exercícios físicos para refletir na saúde e autoestima é um fator extremamente importante. Se este é o seu interesse, está no artigo certo! Uma das melhores saídas para se ter uma melhora no corpo está no cuidado com a alimentação.

As frutas são essenciais quando se quer ter bons hábitos alimentares. Elas são ótimas opções para se adicionar a uma educação alimentar equilibrada. Extraído do portal Nueva Mujer, trouxemos uma receitinha saudável de maracujá para você perder peso.

O maracujá é uma fruta com poucas calorias, ideal para purificar o corpo e combater a ansiedade. Tem um alto potencial para eliminar alguns quilinhos, se somado a uma base saudável.

Devido ao seu alto teor de fibras, favorece um melhor funcionamento dos intestinos e purifica o corpo, além de conseguir saciar rapidamente. A fruta é rica em fitoesteróis, elementos que contribuem para a redução do colesterol de forma natural.

Bebidinha caseira de maracujá

Ingredientes:

1 maracujá grande

2 copos de água fria

Mel a gosto

Modo de preparo

Corte a fruta ao meio, retire a polpa, misture com a água e depois peneire e adoce com mel a seu gosto.

Outra opção:

Bebida de maracujá com melão

Ingredientes:

½ melão

2 maracujás

Água

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes e os peneire. Em seguida é só adoçar de sua maneira e tomar. O melão é um excelente componente quando somado ao maracujá e pode te auxiliar na perda de peso.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

