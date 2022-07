A região intrigante captada pelo Telescópio Hubble da NASA no espaço; confira registro

O Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) captou um registro impressionante de um aglomerado globular no espaço.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o aglomerado globular Terzan 2 na constelação de Escorpião é apresentado nesta observação do importante telescópio espacial.

Aglomerados globulares são aglomerados estáveis e fortemente ligados gravitacionalmente de dezenas de milhares a milhões de estrelas encontrados em uma ampla variedade de galáxias.

A intensa atração gravitacional entre as estrelas compactas dá aos aglomerados globulares uma forma esférica regular.

Como detalhado pela NASA, como esta imagem de Terzan 2 ilustra, os corações dos aglomerados globulares estão repletos de uma infinidade de estrelas brilhantes.

A região intrigante captada pelo Telescópio Hubble da NASA no espaço

No importante trabalho, o Hubble usou os equipamentos Advanced Camera for Surveys e Wide Field Camera 3 nesta observação, aproveitando as capacidades complementares desses instrumentos.

Como detalhado pela NASA, apesar de ter apenas um espelho primário, o design do Hubble permite que vários instrumentos inspecionem objetos astronômicos.

A luz de objetos astronômicos distantes entra no Hubble onde o espelho primário de 8 pés do telescópio a coleta.

O primário direciona essa luz para o espelho secundário que reflete a luz nas profundezas do telescópio, onde espelhos menores podem direcionar a luz para instrumentos individuais.

Ainda de acordo com as informações, a imagem foi divulgada pela NASA nas redes sociais. Confira registro:

Texto com informações da NASA