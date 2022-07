5 perfumes femininos do Boticário que fixam por bastante tempo Imagem: Freepik

Você está buscando um perfume com um preço mais em conta, mas que promete ficar por bastante tempo na sua pele? Talvez você não precise escolher uma fragrância importada para isso. É possível encontrar na perfumaria nacional ótimos perfumes, que além de exalar um aroma perfeito, ainda fixam muito bem. Confira 5 deles a seguir:

Coffe Lucky Woman

As notas de topo são Bergamota, Mandarina Italiana, Laranja Brasileira e Extrato de Lavanda. As notas de coração são Heliotrópio, Jasmim Sambac, Bordo, Raíz de Orris ou Lírio Florentino e Cyclamen e as notas de fundo são Âmbar Branco, Veludo, Patchouli da Indonésia, Amyris, Pele e Noz-moscada indonésia.

Elysée

As notas de topo são Pimenta Rosa, Mandarina, Frésia, Framboesa, Canela, Maçã e Sorvete. As notas de coração são Rosa, Notas Florais, Peônia e Ylang Ylang e as notas de fundo são Patchouli/Oriza, Almíscar, Sândalo Australiano, Cedro do Texas, Âmbar, Íris, Fava Tonka, Benjoim e Baunilha.

Crazy Choices

As notas de topo são Toranja e Tangerina. As notas de coração são Rosa, Flor de Laranjeira, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli/Oriza, Baunilha, Âmbar, Madeira Guaiac e Almíscar.

Floratta in Gold

As notas de topo são Pêssego, Abacaxi, Orquídea e Néroli. As notas de coração são Jasmim, Heliotrópio e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha, Sândalo e Almíscar.

Ameixa Negra (Body Splash)

As notas de topo são Ameixa, Flor de Ameixa e Pimenta Branca. As notas de coração são Ameixa, Bagas Vermelhas, Peônia, Jasmim Sambac e Lótus e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Violeta Branca, Almíscar, Cedro e Heliotrópio.

