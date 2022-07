Você sabe quais são as raças de cães mais inteligentes do mundo? Veja no texto Imagem: Pexels

Na hora de eleger um cachorro por suas características de inteligência, é preciso levar algumas coisas em consideração. Afinal, existem raças que são espertas quando o assunto é trabalho, como cuidar de rebanhos, já outras são mais inteligentes na hora de aprender comandos.

No entanto, algumas raças se mostram mais propícias e dedicadas do que outras na hora de aprender e é sobre elas que você vai conferir abaixo, com as raças de cães mais inteligentes segundo o blog Petz.

Border Collie

De acordo com o neuropsicólogo e autor de ‘A Inteligência dos Cães’, Stanley Coren, o Border Collie é o cão mais inteligente. Ou seja, a raça está mais apta a aprender novos comandos, além de ser muito inteligente.

Poodle

Já os poodles estão em segundo lugar na lista de cachorros mais inteligentes, que se baseiam em sua capacidade de trabalho. A raça também é muito ativa, mas também orgulhosa. Além disso, esses cães são hipoalergênicos, ou seja, ideais para quem tem alergia.

Pastor alemão

Essa raça conhecida pelos ‘cães policiais’, também é utilizada como cachorros de assistência médica e cães de terapia. É uma das raças mais fáceis de adestrar.

Além desses três, outras raças que completam o ranking são:

Golden Retriever;

Dobermann;

Pastor-de-Shetland;

Labrador;

Papillon ou Spaniel Anão Continental;

Rottweiler;

Boiadeiro-Australiano.

E os cães vira-latas?

Os cães SRD (sem raça definida), também conhecidos cães vira-latas, também são muito espertos e inteligentes, apesar de não constarem na lista. Eles se adaptam aos aos ambientes e se demonstram muito atentos e claro, brincalhões.

