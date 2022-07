Truque para evitar que sua atividade no app WhatsApp seja ‘monitorada’ por outra pessoa

O WhatsApp é a ferramenta de mensagens instantâneas mais importante do mundo devido aos seus recursos práticos que permitem que os usuários se conectem rapidamente.

No entanto, com o passar do tempo, a ferramenta adicionou novos recursos que podem colocar em risco sua privacidade, como detalhado pelo site Fayerwayer.

Um contato do WhatsApp pode ver: sua foto de perfil, sua última conexão e seus status em que você compartilha imagens pessoais.

Proteja a privacidade no WhatsApp

Ocultar última conexão

Ao ocultar seu último login, as pessoas não saberão se você usou a ferramenta recentemente, evitando situações desagradáveis. Para isso você deve:

Na guia Conversas do WhatsApp, toque no menu

Toque em Configurações.

Toque em Conta.

Toque em Privacidade.

Toque em Última vez.

Escolha Meus contatos, exceto.

Marque as pessoas de quem você deseja ocultar seu último horário de conexão.

Esconda seus status

“Limitar” seus status é uma forma de continuar usando a ferramenta sem medo de ser observado por alguém de fora. O passo a passo para ativar essa função é:

Toque em Estados. Android: toque em Mais opções > Privacidade de status.

Selecione esta opção: Meus contatos

Selecione quem vê sua foto de perfil

Se um estranho descobriu seu número de WhatsApp, existe uma função para que essa pessoa não veja sua foto de perfil. Confira como:

Na guia Conversas do WhatsApp, toque no menu.

Toque em Configurações.

Toque em Conta.

Toque em Privacidade.

Toque na foto do perfil.

Escolha Meus contatos.

Marque as pessoas das quais você deseja ocultar sua foto de contato.

Com esses recursos ativos, você terá um WhatsApp muito mais seguro.

Texto com informações do site Fayerwayer