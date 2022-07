Relacionamento: 3 sinais que revelam se seu parceiro te ama ou te controla

Quando se está apaixonado, não é difícil confundir o amor com o controle. Em diversos casos, a preocupação pode estar mascarada de ciúme excessivo, podendo criar até mesmo um cenário tóxico e abusivo para o relacionamento.

Embora viver um romance perfeito de ficção seja o sonho de muitos, é necessário colocar os pés no chão, analisar o cenário e entender que você pode estar sendo controlado pelo parceiro. Neste caso, é necessário estabelecer seus limites e não permitir certas coisas.

Caso você perceba tais sinais de alerta e continua na relação, será mais fácil de se perder com o tempo e isso poderá colocar sua felicidade em xeque. Extraído do portal Nueva Mujer, confira três sinais que diferenciam amor de controle.

1 – Ele faz piadas sobre você

Quando seu parceiro ri do seu modo de se vestir, zomba do seu físico, compara você com os outros e até te culpa se o interpretar de modo ruim, entenda isso como um sinal clássico de controle.

Provocar falta de confiança e ataques à autoestima pode permitir que ele exerça mais controle sobre você. Neste cenário, a melhor opção é pular fora da relação enquanto há tempo.

2 – Ciúmes excessivo

Estamos acostumados a ouvir que o ciúme na medida certa significa amor. Mas até que ponto você consegue definir isso? Por trás de muitos comportamentos “inocentes”, esconde-se a possessividade.

O próximo passo pode migrar para o controle de como você se veste, com quem você se associa, além de te acusar de trapacear e observar suas idas e voltas.

3 – Não te deixa tomar decisões

Decisões conjuntas entre casais é algo completamente normal, inclusive as discordâncias. Porém, a partir do momento em que você é impedido de fazer algo, preste bem atenção!

Ele pode sabotar a decisão que você acha que é a certa, caso não concorde, e acabar te pressionando a fazer apenas sua vontade. Neste estágio, o parceiro te domina como se você fosse inferior, criando suas próprias regras do relacionamento.