“Por que meu parceiro não me acha mais atraente?”

Uma mulher escreveu ao Metro Reino Unido (texto em inglês) relatando que o seu parceiro não a acha mais atraente. Veja o texto:

“Eu realmente me odeio porque não consigo excitar meu namorado. Estamos juntos há quase dez anos e nos três primeiros, não conseguimos o suficiente um do outro. Mas desde que nos mudamos para nosso próprio apartamento, nossa vida sexual diminuiu para zero. Recentemente eu investi em algumas roupas íntimas sexy, mas quando tentei seduzi-lo, ele apenas riu e disse que eu estava ridícula. Eu me senti tão pouco atraente, eu queria chorar. Tenho 30 anos agora e anseio por um filho , mas não consigo deixá-lo, pois nosso relacionamento parece tão bom de outras maneiras”.

O que fazer?

Segundo a especialista em relacionamentos, Laura Collins, a primeira coisa a se fazer é não se odiar por tentar fazer alguém se interessar por você, pois o problema não está em você. É preciso ter em mente que isso é uma questão mais profundo e pode estar ligado a outras questões, até mesmo com depressão e problemas de saúde.

Além disso, ela diz que a comunicação saudável é a chave para tudo. “Tente fazer com que ele se abra sem parecer reclamar – embora seja importante ser honesta sobre como você se sente também.”

Um outro ponto é averiguar a saúde, seja ela pessoal e física, ou até mesmo mental. Talvez uma terapia sexual ou de casal poderia ajudar.

Por fim, pode ser também que ele tenha questionado sua sexualidade ou até mesmo se descoberto assexual, que pode ocorrer mesmo depois de tanto tempo juntos.

“Não desista ainda, mas se o problema não puder ser resolvido e você realmente já tentou de tudo, precisa se perguntar se há futuro nesse relacionamento. Por mais adorável que ele seja de muitas maneiras, você merece algo melhor – e se você realmente quer filhos, talvez precise seguir em frente”, finaliza Laura.