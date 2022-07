Perfumes masculinos que parecem importados, mas são nacionais

Se você gosta de perfumes fortes e baladeiros, mas tem certa dificuldade em encontrar o perfume ideal, a lista a seguir foi feita para você. De acordo com o youtuber Jjony Togneri, do canal ‘Manual dos Perfumes’, essas fragrâncias nacionais são incríveis e lembram até mesmo aromas importados.

Homem Cor.Agio - Natura

Ideal para quem gosta de perfumes mais ‘baladeiros’, pois chama a atenção de todas as pessoas do ambiente. Além disso, fixa por bastante tempo. As notas que compõem essa fragrância são Copaíba, Fava Tonka, Rosa, Pimenta, Notas Metálicas e Noz-moscada.

Malbec Gold - O Boticário

Essa é uma linha muito conhecida entre os homens e uma das que fazem maior sucesso. Este é um perfume elegante e sofisticado, ideal para eventos mais sérios. As notas de topo são Cardamomo e Bergamota e as notas de coração são Notas Amadeiradas e Patchouli/Oriza as notas de fundo são Âmbar e Almíscar.

Essencial Elixir - Natura

As notas de topo são Pimenta Preta, Pimenta Rosa, Cardamomo, Mandarina, Cassis, Toranja, Sálvia, Junípero ou zimbro e Limão. As notas de coração são Couro, Lavanda, Violeta e Gerânio e as notas de fundo são Conhaque, Baunilha, Benjoim, Sândalo, Vetiver, Cedro, Patchouli/Oriza, Almíscar e Musgo de Carvalho.

África - Mahogany

As notas de topo são Pimenta Preta, Eucalipto e Gerânio. As notas de coração são Mogno, Sálvia e Lavanda e as notas de fundo são Cedro Atlas, Camurça, Madeira de Âmbar, Fava Tonka e Patchouli/Oriza.

Impression In Black - Eudora

Um perfume com aroma diferenciado, com Notas Especiadas, Couro e Bálsamo de Abeto. É ideal para ser utilizado em eventos noturnos e baladas.

