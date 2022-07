Os signos do zodíaco que só amam com liberdade

A liberdade é fundamental, mas alguns signos do zodíaco tendem a valorizá-la ainda mais, inclusive quando o assunto é o amor e os relacionamentos; as coisas só podem funcionar se existe independência e uma energia livre.

Confira quais são estes signos:

Gêmeos

O geminiano passará toda a sua vida criando novas possibilidades em seu presente e isso o faz sempre ter a liberdade em mente, principalmente no amor. Ele é dual e não fica muito tempo no mesmo lugar, se abrindo e conhecendo novas formas de viver. Dessa forma, ele prefere se relacionar com quem também tem a mente aberta e está em busca de novas oportunidades, cultivando sempre a curiosidade e não perdendo energia com apegos que complicam tudo.

Libra

O desejo de se abrir e conhecer o exterior e interior dos demais sempre persistirá na vida do libriano. Por isso, ele sabe exercer a empatia e também valoriza a conexão com as outras pessoas. No amor, isso faz com que ele busque relacionamentos que não bloqueiam sua personalidade e também saibam viver em harmonia com quem está ao redor. A liberdade é importante e o contrário sempre parecerá limitante.

Sagitário

O sagitariano está sempre em uma energia que busca novos sentidos e ampliar as perspectivas, o que faz a liberdade ser uma das bases mais importantes em sua vida, inclusive no amor. Ele foge de quem age de maneira controladora e quer colocá-lo em uma caixa. O amor para ele só funciona com quem busca uma realidade que muda, entusiasma e permite discutir novos horizontes.

Aquário

A energia do aquariano está em constante mudança e movimento, pois ele é quem alimenta os grupos, as discussões e as diferenças. Para isso, este signo precisa exercer a liberdade e a independência em todos os âmbitos da sua vida, inclusive nos relacionamentos amorosos. Quando vive o amor, ele quer estar solto para experimentar e sair das dinâmicas que todos estão acostumados.

