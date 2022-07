O primeiro ‘Kamehameha’ de Dragon Ball tem uma ‘cena adulta’ e de abuso sexual e você provavelmente não se lembra

Antes de Naruto, talvez o anime de maior sucesso tenha sido a saga Dragon Ball. Ambas criações ainda existem até hoje, com novas histórias e personagens, contudo, eles foram um clássico na infância de muitas pessoas que hoje já são adultas.

Um dos poderes mais icônicos do personagem Goku, um dos principais do desenho, é o ‘Kamehameha’, que ele aprende com Mestre Kame. Na cena, o ainda ‘garotinho de cauda’ está treinando como um guerreiro das artes marciais (a premissa de Dragon Ball) e consegue executar a técnica apenas analisando como o Mestre a executa. Foi a primeira vez que Kamehameha apareceu nas telas. Assista a seguir:

Você pode não se lembrar, mas existe um contexto ‘para maiores’, que ainda mostra uma cena de assédio/abuso sexual. Nesse episódio, a montanha onde fica o castelo em que o Rei Cutelo mora com sua filha pega fogo e o Mestre Kame é chamado para conter a situação. O senhor, que na série tem mais de 300 anos, concorda em ajudar, mas sob uma condição: beijar a personagem Bulma, que nesse começo da série tem apenas 16 anos, de acordo com o site FayerWayer (texto em espanhol).

A cena que você assistiu acima está no meio desse contexto e Bulma acaba aceitando para que ele salve a montanha de ser destruída pelo fogo. No final do episódio, tudo é resolvido e Kame salva o dia, mas ele não se esquece do seu pedido e solicita que a menina cumpra a promessa.

De forma descontraída, mas ainda errada e muito problemática, a jovem resolve a sua parte da ‘dívida’ pedindo para que o personagem Oolong, um porco antropomórfico que consegue se transformar em outras pessoas, se passe por ela e engane o senhor. E assim ele o faz, se transformando em Bulma e mostrando os seios.

Confira o diálogo:

