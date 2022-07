NASA: Aqui é possível baixar todas as fotos do Telescópio James Webb em alta resolução Reprodução - NASA, ESA, CSA, STScI

Quer um papel de parede novo representado pelas imagens já disponíveis do Telescópio James Webb? Embora diversos dos registros já tenham sido compartilhados nas redes sociais, é possível fazer o download das imagens deste dispositivo da NASA em alta resolução e de maneira gratuita. Quer saber como?

Para quem está curioso, deixamos a seguir o passo a passo que você deve executar em seu celular ou desktop. As informações são compartilhadas pelo portal FayerWayer. [Continua depois do destaque].

Como faço para baixar as imagens da NASA?

Primeiro, você deve acessar este link ;

; O próximo passo será selecionar a opção que mais goste dos registros disponíveis;

Logo após, se dirija ao campo “download options” e escolha o tamanho do arquivo desejado;

e escolha o tamanho do arquivo desejado; Lembrando somente que o formato mais comum e possível de abrir em celulares e outros dispositivos é o “PNG”;

Você pode fazer o download seguindo o processo normal de salvar imagem e posteriormente visualizá-lo em seu equipamento.

NASA: o que há por trás das nebulosas e registros captados pelo Telescópio James Webb?

O mundo ficou maravilhado com as novas imagens divulgadas do Telescópio James Webb, da NASA. Com grandes expectativas para o seu lançamento oficial, os registros divulgados até o momento surpreenderam especialistas.

Diante de tal informação, a pergunta que muitos ainda se fazem é: o que há por trás das nebulosas captadas pelo telescópio? Se também tem esta dúvida, nós te explicamos a seguir todos os detalhes.

O primeiro registro do James Webb

Você possivelmente deve ter visto esta imagem essa semana, mas caso não, saiba que trata-se do primeiro registro do telescópio. Em linhas gerais, são aglomerados de galáxias, que têm em sua composição: nuvens de gás, poeira cósmica, planetas, e estrelas e matérias escura. “Não podemos deixar o céu em branco. [...] Para onde quer que olhemos, há galáxias”, afirmou a astrofísica do Goddard Space Flight Center da NASA, Jane Rigby.

Nebulosa do Anel Sul

Antes de mais nada, como lembrado pelo portal FayerWayer, “nebulosas são regiões do meio interestelar compostas por gases, como hidrogênio e hélio, e elementos químicos na forma de poeira cósmica”. Sobre a do Anel Azul, a agência espacial divulgou dois registros…

