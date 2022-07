Maquiagem: 3 truques virais no TikTok usando o batom certo que farão você parecer mais jovem

Que os lábios podem ser o ponto alto de qualquer maquiagem, isso sabemos. É incrível a versatilidade desse produto de maquiagem que pode, literalmente, transformar todo o seu visual.

Recentemente, alguns truques usando o batom têm viralizado no TikTok. Selecionamos três desses truques que farão você parecer mais jovem do que nunca.

Encontre o tom perfeito

Se há um erro de batom que pode envelhecer você instantaneamente é escolher o tom errado para o seu rosto. No entanto, quando você se apega a cores de batom que complementam seu tom de pele, você poderá manter uma aparência jovem.

Um dos conselhos mais recorrentes entre os profissionais da área para um visual natural com o batom é escolher cores nude ou semelhantes ao seu tom natural de lábios.

Há um truque de batom circulando no TikTok que é perfeito para descobrir quais tons funcionam melhor em seus lábios. Confira este conselho surpreendente do usuário do TikTok @yokenzieb, conforme demonstrado por Addison Rae:

Isso mesmo, @yokenzieb diz que seu delineador perfeito é na verdade o seu lápis de sobrancelha. O resto do seu lábio deve ser colorido com o mesmo tom que você usa para o blush. Por fim, ela recomenda juntar tudo com gloss. “Sempre será o tom de lábio perfeito”.

Mantenha os lábios hidratados

Hidratar é tudo quando se trata de manter seus lábios mais jovens do que nunca. Ninguém quer andar com os lábios secos e rachados. Isso vai envelhecer você instantaneamente. É por isso que a melhor coisa a fazer é lembrar de hidratar, hidratar, hidratar com um pouco de protetor labial!

No entanto, um hack do TikTok da usuária @aliceroseglam pode estar mudando o jogo. Confira:

Geralmente, a formulação do batom líquido é feita para ressecar os lábios, oferecendo um aspecto matte. Mas @aliceroseglam apresenta uma ideia genial: misture seu batom líquido com um pouco de hidratante labial para combinar uma cor linda e hidratação.

Contorne seu rosto com batom vermelho

Até agora, você provavelmente já ouviu muita coisa sobre a técnica do contorno. Este truque popular de esculpir o rosto usa diferentes tons de maquiagem para dar a você um lifting instantâneo. Mas você sabia que pode usar batom para contornar?

Isso mesmo. É chamado de drapeado de batom. Drapear é uma técnica de contorno que as pessoas usam há anos; normalmente envolve o uso de blush. No entanto, as pessoas no TikTok aumentaram um pouco, optando pelo batom vermelho. Veja o vídeo abaixo.

Confie no processo aqui. Embora no começo tudo parece que não vai funcionar, o resultado final é simplesmente incrível. Esta é definitivamente uma opção a ter em mente quando se trata de técnicas de maquiagem antienvelhecimento.