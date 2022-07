VÍDEO: jovem dá os primeiros passos após ter perna amputada em trágico ataque de tubarão; assista

Uma jovem corajosa da Flórida que foi atacada por um tubarão na semana passada deu seus primeiros passos em um hospital, depois de ter sua perna parcialmente amputada.

Um vídeo comovente compartilhado pela família no Facebook mostrou Addison Bethea, de 17 anos, andando cautelosamente por um corredor, como detalhado pelo site New York Post.

“Nossa garota deu seus primeiros passos hoje e conseguiu fazer todo o caminho pelo corredor!”, compartilharam no texto. “Ela é uma guerreira, nada vai impedi-la de recuperar sua vida.”

Jovem dá os primeiros passos após ter perna amputada em trágico ataque de tubarão

Segundo o site, a adolescente estava na praia quando um tubarão de 2,4 metros atacou sua perna direita. Ela tentou lutar contra o tubarão, mas não conseguiu se soltar.

Ela precisou da ajuda do irmão para se soltar, que aplicou um torniquete. Bethea passou por várias cirurgias, mas os médicos não conseguiram salvar sua perna abaixo do joelho.

Os cirurgiões disseram que ela perdeu o quadríceps no ataque e que a “mordida também causou danos maciços nos nervos e vasos”.

Ainda de acordo com as informações, uma página do GoFundMe arrecadou quase 60 mil dólares (cerca de R$ 330 mil) para ajudar Bethea e sua família com despesas médicas. Confira vídeo impressionante:

