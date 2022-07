Relacionamento: 3 caminhos para trabalhar na maturidade da relação

Ao contrário do que muitos possam pensar, estar finalmente com a pessoa amada é apenas uma das diversas fases de um relacionamento. Conquistar o parceiro – e ser conquistado – é somente o começo de uma jornada em que ambos decidiram traçar.

Com o passar do tempo, as diferenças e individualidades serão notadas pelo casal e você precisa estar preparado para isso, quando se tem como objetivo alcançar a maturidade na relação. Neste estágio, as idealizações caem por terra e ambos se revelam como realmente são.

Para superar as fases ruins de um relacionamento e alcançar um estado sólido, você pode criar alguns hábitos no dia a dia. De acordo com o portal da Universidade de Amherst, pessoas dentro de uma relação saudável são muito mais felizes e menos estressadas na vida cotidiana. Você pode colocar o compromisso amoroso no caminho da maturidade, seguindo estes três passos apresentados pela mesma fonte.

1 – Seja afirmativo em seus sentimentos

De acordo com o pesquisador John Gottman, casais felizes possuem uma proporção de cinco interações de sentimentos positivos para cada um negativo. Expresse seu carinho sempre que puder.

2 – Mantenha uma vida balanceada

Seu parceiro pode ajudá-lo a ter uma vida de satisfação, mas não pode ir de encontro com todas a suas necessidades. É necessário trabalhar em si mesmo e se envolver com interesses pessoais.

Relacionamentos saudáveis – e maduros – possuem seu espaço para além das atividades externas.

3 – Seja você mesmo

Embora pareça uma frase clichê e que todos já conhecem, é muito comum ver pessoas escondendo quem elas são, de fato, para impressionar alguém ou ocultar um lado seu.

Contudo, relacionamentos saudáveis e maduros são construídos com pessoas de verdade. É muito mais divertido, autêntico e fácil mostrar ser quem realmente é.