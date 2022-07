Perfumes masculinos importados, mas com preço que cabe no seu bolso Imagem: Pexels

Quando se fala em perfume importado, a primeira coisa a se pensar é no seu preço alto. E realmente, dependendo da fragrância, o seu preço pode ser um pouco elevado, afastando alguns consumidores. Contudo, se você não quer abrir mão de perfumes de outros países, é possível encontrar perfumes com baixo custo e até mesmo desconhecidos por muitas pessoas.

Veja a seguir 4 perfumes importados com um preço mais em conta que vão te deixar com cheiro de rico.

La Rive Password

Seu aroma lembra o clássico Armani Code. As notas de topo são Violeta e Bergamota. As notas de coração são Violeta e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar e Cedro.

Silver Light Man - Linn Young

Esse perfume é inspirado em A*Men Mugler. As notas de topo são Lavanda, Hortelã, Bergamota e Coentro. As notas de coração são Patchouli ou Oriza e Cedro Atlas e as notas de fundo são Café, Fava Tonka, Estoraque e Almíscar.

Colonial Club Legend - Jeanne Arthes

As notas de topo são Laranja, Toranja e Limão as notas de coração são Pimenta Preta, Vetiver, Gerânio e Patchouli ou Oriza as notas de fundo são Couro, Benjoim e Musgo de Carvalho. Aroma similar ao Terre Dhermés, porém mais versátil.

Leather Eau de Parfum - Gilles Cantuel

As notas de topo são Pimenta Rosa e Sálvia Esclaréia. As notas de coração são Junípero ou zimbro e Íris e as notas de fundo são Couro, Vidoeiro e Fava Tonka.

