Os signos que recebem intuições no fim de semana

Uma Lua em Aquário na sexta-feira e o planeta Vênus entrando em Câncer no domingo pode movimentar bastante as energias deste fim de semana! Para alguns signos do zodíaco, a chance de receber intuições importantes aumenta e é possível encontrar clarezas fundamentais para as suas vidas.

Confira quais são estes signos e como isso irá acontecer para cada um deles:

Leão

Muita coisa que não estava clara ou não era abordada entra em evidencia agora. A sensibilidade está em alta e, além de uma energia mais romântica, é possível descobrir verdades sobre conexões e sentimentos. Compreenda os sinais com calma e entenda o que acontece dentro de você. Pode ser uma fase mais intima e de reflexão; lembre-se que isso pode ser difícil, mas também renovador.

Confira mais: Os signos que abrem o coração na segunda metade de julho de 2022

Sagitário

Hora de compreender melhor como uma pessoa ou assunto importante influencia a sua vida; lembre-se que é hora de deixar as ideias e a comunicação rolar, mas manter a atenção aos detalhes aguçada. Família e lar também tendem a se tornar o foco desta fase, que entrega intuição, mas também é especial para o fortalecimento de laços e sentimentos; aproveite.

Peixes

A intuição está mais profunda e aguçada do que nunca, o que pode trazer alguns sonhos reveladores também; anote e reflita sobre estas questões. Lembre-se que a criatividade tende a acompanhar seu sexto sentido, despertando-o ainda mais para colher os resultados em seus projetos. Encontrar oportunidades e caminhos que surgem pela imaginação será importante e valioso. Não diminua os próprios talentos e trabalhe a confiança para tirar proveito de verdade.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!