Os signos que podem guardar uma saudade para sempre

Todas as pessoas cultivam recordações e saudades em suas vidas. No entanto, alguns signos preferem guardar apenas em seu íntimo e para sempre algumas delas.

Confira quais são:

Touro

O taurino é orgulho e teimoso, por isso luta conta a saudade se um reencontro exige que ele dê o braço a torcer. Isso não signifique que ele se negue totalmente a se reaproximar de alguém, mas se o esforço mexe com seus valores, é bem possível que sua mente dê muitas voltas no assunto antes de tomar uma decisão. Para reatar uma conexão, é bem possível que ele espere a flexibilidade e atitude alheia, do contrário, pode escolher conviver com a falta.

Gêmeos

O geminiano expressa seu amor com muita clareza e faz esforços para se manter próximo a quem aprecia. No entanto, se após algumas atentivas ele não se sente mais valorizado, pode preferir conviver com uma saudade silenciosa dentro do peito. Este signo fará o possível para se distrair e superar a falta, mas no fundo também esperará uma atitude da outra pessoa em algum momento – e isso pode ser demorado.

Confira mais: O signo do zodíaco que mais sabe o significado da palavra “eu”

Capricórnio

O capricorniano tem certa dificuldade para assumir as saudades que carrega no peito se elas o machucaram de alguma maneira. Ele não esquece certas mágoas e pode ficar em uma luta interna, desejando o desapego, mas também sonhando silenciosamente com um reencontro. Isso faz com que ele não se feche para uma iniciativa do outro, mas também não o coloca na posição de quem vai atrás.

Peixes

O pisciano é um signo que pode demonstrar o que sente e a saudade que cultiva, mas apenas se sente seguro e acha que isso pode ter alguma influencia importante em sua vida. Quando se dá por vencido, tende a ser pessimista o que não o estimula a agir; ele prefere carregar o sentimento de falta, mesmo que ele pese. Com muita coisa a dizer e alguns sentimentos encontrados, ele pode calar para todos, mas ainda sentirá.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!