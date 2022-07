O Rover Perseverance Mars da NASA está realizando sua campanha científica, coletando amostras no antigo delta do rio da Cratera Jezero, e também aproveitando para fazer uma importante exploração.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o rover está procurando locais onde a campanha planejada de retorno de amostras de Marte (MSR) possa pousar naves espaciais e coletar tubos de amostra que Perseverance encheu de rocha e sedimentos.

Os locais que estão sendo explorados estão sendo considerados por causa de sua proximidade com o delta e entre si, bem como por seu terreno relativamente plano e favorável aos aterrissadores.

Os engenheiros que planejam um pouso em Marte preferem trabalhar com terreno mais plano porque as rochas e uma superfície ondulada são mais difíceis de pousar. Com isso em mente, a equipe MSR de Entrada, Descida e Aterrissagem está procurando uma zona de pouso plana com um raio de 60 metros.

A primeira etapa do MSR já está em andamento: Perseverance já extraiu, coletou e selou nove amostras de rocha de Marte até o momento.

Como detalhado pela NASA, o plano é que o Perseverance armazene os tubos de amostra na superfície para aguardar a recuperação posterior durante as operações de superfície MSR.

O plano mirabolante da NASA para conseguir ‘resgatar’ amostras que poderiam revelar ‘seres extraterrestres em Marte’

Escolher uma área que não tenha rochas grandes, dunas de areia e terreno inclinado ajudaria muito a facilitar o caminho para um veículo de recuperação MSR pegar tubos com eficiência.

A equipe do MSR chama a área de “pista de pouso” porque – pelo menos a partir de imagens tiradas de espaçonaves em órbita – parece ser tão plana e longa quanto uma pista. Mas eles precisavam de uma visão do rover para um olhar mais atento.

A Campanha de Retorno de Amostras de Marte da NASA promete revolucionar a compreensão da humanidade sobre Marte, trazendo amostras cientificamente selecionadas para a Terra para estudo usando os instrumentos mais sofisticados do mundo.

Como detalhado pela NASA, esta parceria estratégica da NASA e da ESA seria a primeira missão a devolver amostras de outro planeta e o primeiro lançamento da superfície de outro planeta.

Ainda de acordo com as informações, acredita-se que as amostras coletadas pelo rover Perseverance Mars da NASA durante a exploração apresentam a melhor oportunidade para revelar pistas sobre a evolução inicial de Marte, incluindo o potencial de vida passada.

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA