Este foi o valor expressivo gasto com o Telescópio James Webb da NASA

O mundo foi surpreendido esta semana com as imagens reveladoras do Telescópio James Webb que trouxe em seus registros novas perspectivas e detalhes sobre o que conhecemos do universo. Com anos de desenvolvimento até o resultado visto recentemente, tal projeto envolvendo a NASA demandou uma expressiva soma de dinheiro. Você imagina qual?

Antes de mais nada, queremos lembrá-lo que embora a agência espacial norte-americana seja a líder do projeto, a iniciativa do telescópio envolve outras entidades, sendo elas: Agência Espacial Europeia (ESA) e a Agência Espacial Canadense, esta segunda que contribuiu na integração de um instrumento fundamental para que o dispositivo pudesse funcionar.

Falando especificamente sobre o orçamento, a ideia principal era a de desembolsar aproximadamente $500 milhões de dólares, porém o James Webb acabou exigindo a soma de $10 bilhões da moeda estadunidense (equivalente a R$ 54.420.000.000,00, câmbio de 14 de julho de 2022, às 13h32, horário de Brasília).

Por que há essa mudança no orçamento inicial?

Como detalhado pelo portal FayerWayer, lá em 2002, quando o projeto foi iniciado, havia diversos detalhes a serem aprendidos com o conhecido telescópio Hubble, que apresentou erros no início de sua execução. Em linhas gerais, as falhas estavam nas câmeras, o que demandou mais dinheiro para consertá-las, uma vez que já estavam em órbita.

Outro ponto a ser destacado é com relação aos materiais que compõem os mecanismos e espelhos que estavam elevando os custos do observatório.

Trazendo um exemplo prático, como destacado pelo portal, “o espelho principal do James Webb tem cerca de 6,5 metros de diâmetro. Em sua estrutura há cerca de 18 segmentos banhados em ouro”. E, se você está se questionando, tal medida não foi adotada por uma questão de luxo, mas sim por sua resistência.

E, com o passar dos anos, até o seu lançamento oficial, diversas outras somas de dinheiro foram investidas no projeto.

Vale lembrar que a alta quantia exigida para o telescópio chegou a gerar certo ruído “nos representantes do Congresso dos Estados Unidos que, quando o projeto já havia consumido 5 bilhões de dólares, promoveram seu cancelamento”.

Positivamente, a medida não seguiu, resultando no dispositivo que encantou o mundo com suas imagens esta semana.

