É mais barato criar um gato ou um cachorro?

Para quem gosta de animais, essa pergunta é até um pouco cruel, contudo, é importante ter em mente que não é todo mundo que tem condições financeiras para criar diversos pets em casa. Nesse caso, é preciso escolher qual animação de estimação vai se tornar o novo integrante da casa.

Nessa hora, é preciso levar em consideração algumas informações, como temperamento, espaço, o seu gosto e também o seu orçamento, afinal, criar um cachorro ou gato requer um certo gasto. Mas de quanto seria?

De acordo com o jornal ‘O Povo’, criar um cachorro custa, em média, R$ 5 mil anuais. Já o gato sai mais em conta, chegando em torno de R$ 1.800 por ano. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o Brasil possui cerca de 139,3 milhões de pets, sendo 54,2 milhões de cães, 23,9 milhões de gatos, 19,1 milhões de peixes, 39,8 milhões de aves e mais 2,3 milhões de outros animais. Ou seja, é uma indústria que movimenta bastante a economia do país.

Além do valor desembolsado, uma outra parte muito importante para se levar em conta é o comportamento do animal. Se você é um pessoa solitária e procura um animal leal, os gatos costumam gostar de se esfregar em seus tutores e permanecerem ao seu lado, apesar de ser também uma espécie muito independente. Mas também existem cães com essas características, por isso é importante pesquisar bem.

Outra coisa que é preciso levar em consideração é o espaço aonde o a animal vai ficar para também escolher qual o porte dele. Cachorros grandes, por exemplo, precisam de bastante espaço, então uma casa com quintal é mais indicada. Já os gatos convivem muito bem em casas ou em apartamentos, mas a colocação de telas nas grades para a segurança do felino vai fazer você desembolsar mais um pouco de dinheiro.

Independentemente do comportamento ou dos valores gastos, o mais importante é cuidar do animal com muito amor e carinho para que, tanto ele quanto você, se sintam bem.

