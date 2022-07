Atualização beta revela três recursos inéditos que serão liberados em breve no WhatsApp; confira como ficará o app de mensagens

Uma recente atualização beta revelou dois recursos inéditos que serão liberados em breve no aplicativo de mensagens WhatsApp.

Como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, a plataforma planeja permitir que os usuários adicionem uma legenda aos documentos antes de compartilhá-los.

Como é possível ver em uma captura de tela, o recurso ainda está atualmente em desenvolvimento. Ao compartilhar um documento, será possível adicionar uma legenda, de forma prática.

A interface é a mesma que vemos ao compartilhar uma mídia (Fotos e vídeos), portanto há um campo de texto onde o usuário pode inserir o texto. Confira:

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Outra novidade, o app contará com a capacidade de usar chamadas flash, um método alternativo para fazer login no WhatsApp sem inserir manualmente um código de 6 dígitos, já que o processo é quase automático.

Esse processo é muito seguro, pois o número de telefone que deve ligar para você é sempre diferente, portanto, não é possível enganar esse recurso para fazer login em contas diferentes do WhatsApp.

Além disso, o WhatsApp não usará seus dados de histórico de chamadas para outros fins e esse recurso não será usado em outras situações. Confira:

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Outra recurso importante, o app de mensagens agora está trabalhando na capacidade de ocultar o status online para uma futura atualização.

Com a nova função, será possível configurar quem pode ver quando estamos online diretamente nas nossas últimas configurações vistas.

Ainda de acordo com as informações, o recurso ainda está em desenvolvimento, então não sabemos os detalhes sobre quando será lançado ao público oficialmente.

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Novo WhatsApp está chegando ao MacOS baseado em Catalyst

Ainda de acordo com as informações, um novo aplicativo beta do WhatsApp também está chegando ao MacOS.

A nova versão nativa do app promete desempenho superior, mais velocidade, menos uso de memória, entre outros benefícios e será liberada em breve para todos. Confira a novidade: