Acelere o metabolismo: Bebidinha caseira de vinagre de maçã e açafrão para perder peso

O melhor aliado da perda de peso, de fato, é a boa alimentação. Você não só passará a notar a queima de gorduras, mas também será possível perceber os benefícios para seu organismo.

O vinagre de maçã, por exemplo, aumentou sua popularidade como aliado para perda de peso. Ele é um ótimo componente que pode ser somado à sua dieta. Para conferir a receitinha, continue acompanhando este artigo adaptado do portal Nueva Mujer.

De acordo com o portal médico UChicago Medicine, houve uma revisão em seu site sobre os benefícios para a saúde do vinagre de maçã, quando se trata de perda de peso.

“Um ensaio clínico randomizado publicado recentemente no Journal of Functional Food mostrou que o vinagre de maçã pode ajudar na perda de peso. Os participantes beberam 15 ml de vinagre ao almoço e jantar (num total de 2 colheres de sopa) (…) Os investigadores constataram que o vinagre reduziu significativamente o peso”, explicaram especialistas do Centro Médico da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos.

Lembre-se: não se trata de uma fórmula mágica. O consumo de vinagre deve ser acompanhado de uma alimentação saudável e exercícios físicos constantes.

Ao misturar o vinagre com açafrão, você potencializará seu efeito, pois esse tempero, semelhante ao curry devido à sua cor amarela intensa, melhora a digestão e reduz a inflamação intestinal, segundo o portal Medical News Today.

Bebidinha detox caseira de vinagre de maçã e açafrão

Ingredientes

1 xícara de água morna

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1/4 colher de chá de açafrão

1 colher de sopa de suco de limão

Mel ao seu gosto

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes em um copo e beba imediatamente.

Adoce com mel a gosto para realçar o sabor, pois o vinagre de maçã e o limão são um pouco azedos.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

