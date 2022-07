Procurando um amigo fiel? Essas são as 5 raças de cães mais leais

Entre as diversas personalidade que um cão pode ter, uma das mais buscadas por um pai ou mãe de pet de primeira viagem é a lealdade. Afinal, quem não gosta de ter um cãozinho sempre ao seu lado para encher de abraços e brincar bastante com ele? E caso você tenha dúvidas entre quais as raças mais leais, confira a seguir 5 delas.

Rottweiler

Eles até possuem um olhar intimidador, mas são cães fofos e adoráveis. Com um bom treinamento, podem se tornar cães leais a toda a família e companheiro para todos os momentos.

Chihuahua

Se você prefere cães de porte pequeno, o Chihuahua é a melhor escolha, pois ele é considerado um dos menores cães do mundo. A raça também é companheira e fiel, mas possui uma personalidade forte.

LEIA TAMBÉM: Esse teste pode indicar que o seu gato é um psicopata

Pastor alemão

Outro cão de perfil intimidador, o Pastor alemão é leal por natureza. A raça também é bem calma e corajosa, sendo utilizado como cães farejadores em diversos departamentos de polícia pelo mundo. Caso se apeguem, ele estará sempre ao seu lado.

Cão de Montanha dos Pirenéus

Essa não é uma raça tão conhecida, mas os ‘Grandes Pirineus’, além do tamanho em corpo, também possuem uma enorme lealdade. Seu pelo branco lembra até mesmo neve e por conta da beleza já foram utilizados como cão de estimação de reis franceses. Pela quantidade de pelo, a raça exige mais cuidados e não é indicada para pessoas que sofrem de alergia ou não gosta de pelos espalhados pela casa.

Akita Inu

A raça japonesa é tão comprometida com seus amigos e familiares que existe até mesmo uma história famosa do cachorro Hachiko, que, após o seu dono Hidesaburō Ueno falecer, ainda continuou esperando a sua volta por nove anos. Mas eles não gostam apenas de humanos e se dão bem com outros cães e inclusive com gatos.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Essas raças de cães NÃO SÃO indicadas para apartamento