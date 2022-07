Os signos marcados por novos começos na segunda metade de julho de 2022

A segunda metade de julho de 2022 está logo aí com novos ares e começos para alguns signos do zodíaco. Eles precisarão se abrir para movimentos e transformações importantes em sua vida, tirando proveito para buscar a evolução que precisam e desejam.

Confira quais são os signos e como isso acontecerá:

Capricórnio

O capricorniano lida com uma importante manifestação de novos caminhos em sua vida em julho de 2022. As emoções são mais agitadas e intensas, por isso é importante cuidar de si e se cercar de quem é positivo; saiba as pessoas que o apoiam e ajudam a ser melhor. Não tema abraçar suas verdades para seguir estas trajetórias transformadoras. Algumas pessoas ficarão no passado e isso será positivo, pois você carregará com ainda mais energia quem permanece sinceramente e ainfa terá espaço para quem deseja formar novos laços. Mudanças de lugar também estão na lista!

Aquário

A segunda metade de julho de 2022 promete trazer ainda mais mocos e novidades para a vida do aquariano. Existe muita animação e até diversão com relação aos caminhos que se abrem, mas é importante também refletir com consciência; a evolução pede priorizar algumas características, objetivos, pessoas e relações. Chegou a hora de saber o que quer e ter sua voz ativa para comunicar isso ao mundo. Trabalhe a confiança.

Peixes

Existe um impulso importante para buscar novos caminhos e mais destaque na segunda metade de julho de 2022. É preciso encontrar sua inspiração e onde deseja ter notoriedade sempre desenvolvendo a própria confiança; sua reputação e presença podem se tornar muito marcantes, o que não deve de jeito nenhum se tornar um temor. A construção de interesses e verdades que condizem com quem você é hoje abrirá portas e aumentará a conexão com as pessoas certas.

