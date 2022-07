Os signos do zodíaco mais afetados pela maior Superlua de 2022

A maior Superlua de2022 ganha os céus em 13 de julho! O fenômeno, que faz a Lua parecer muito maior e mais brilhante, terá seu ápice a partir de 19h30.

Além de conferir o espetáculo, é possível sentir as energias deste fenômeno e alguns signos podem ser mais afetados.

Confira quais são e em que área da vida isso acontecerá:

Áries

Para quem está seguro de si e dos objetivos, esta fase pode ser uma motivação extra e que ajuda a ter uma visão mais ampla de situações que envolvem conquistas e também seu poder pessoal. No entanto, o excesso de frustração e cobrança também pode tomar conta de quem ainda está mais contido e não tomou coragem para realizar algumas mudanças ou iniciativas. Não tenha medo de levar os créditos e ir atrás daquilo que é preciso; planeje-se e reúna suas experiências para ganhar a confiança que precisa.

Câncer

As mudanças estão movimentando a vida faz tempo e elas acontecem principalmente em alguns relacionamentos. As revelações agora são poderosas, mas nem sempre chegam da forma como cada um deseja; para alguns, é iniciado um processo de libertação daquilo que não funciona mais ou é tóxico. Não ignore os sentimentos, pois muitos também tendem a lidar com uma relação que também começa a seguir um caminho mais solido; permita-se.

Libra

O drama agora pode estar em alta, principalmente quando o assunto é família, lar e relações mais próximas. Encarar a realidade nem sempre é fácil, mas a sede de transformação e poder de superação ajuda a realizar as limpezas necessárias. Conflitos e ressentimentos são expostos para encontrar a resolução. De todas as maneiras, esta energia o impulsionará a construir um espaço mais agradável e verdadeiro; empenhe-se com proteção e fé.

Capricórnio

A transformação é muito potente após esta Superlua e as reflexões são profundas. É tempo de recomeço e a cabeça pode ficar mais cheia, principalmente se algumas situações não estão alinhadas com as suas verdades. Enfrente as problemáticas com sinceridade e encontre seu caminho. Ao se sintonizar com a própria frequência sem medo de ser, torna-se mais fácil planejar seus próximos passos. Lembre-se que apenas você constrói sua trajetória e é quem diz aos outros quais são suas necessidades.

