Os 4 MELHORES PERFUMES femininos IMPORTADOS, um de cada marca

Você gosta de ter perfumes diversificados no seu acervo e não resiste a uma fragrância importada? Então que tal conhecer os aromas a seguir? De acordo com o canal do Youtube, ‘FlaviAmor’, essas fragrâncias são consideradas uma das melhores de suas marcas.

Hypnotic Poison - Dior

Com um frasco ‘diferentão’, esse é um clássico da Dior, lançado em 1998. Seu aroma é um âmbar abaunilhado, ou seja, é para quem gosta de perfumes doces.

As notas de topo são Coco, Ameixa e Damasco as notas de coração são Pau-Rosa, Jasmim, Alcarávia, Tuberosa, Rosa e Lírio-do-Vale as notas de fundo são Baunilha, Amêndoa, Sândalo e Almíscar.

Prada Candy Night

Mais uma fragrância de baunilha para quem gosta de perfumes doces, porém, um pouco mais suave, pois traz uma sensação amarga graças a nota de laranja.

As notas de topo são Íris, Laranja Amarga e Néroli. As notas de coração são Baunilha e Fava Tonka e as notas de fundo são Chocolate e Patchouli/Oriza.

Burberry Her Intense

Essa é uma fragrância floral frutada com um aroma típico de xarope de frutas vermelhas. É um perfume bem intenso.

As notas de topo são Frutas Vermelhas e Amora. A nota de coração é Jasmim e a nota de fundo é Benjoim.

Alien - Mugler

Este é um perfume de nome e frasco ousado. Possui um aroma mais amadeirado, completando com rosas e âmbar. Toda essa linha possui fragrâncias que fixam e exalam muito e esse não seria diferente.

A nota de topo é Jasmim a nota de coração é Notas Amadeiradas a nota de fundo é Âmbar.

