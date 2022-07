O intrigante registro captado pelo Telescópio James Webb da NASA no espaço; confira

Esta paisagem de “montanhas” e “vales” salpicados de estrelas brilhantes é na verdade a borda de uma região jovem e próxima de formação de estrelas chamada NGC 3324 na Nebulosa Carina. Capturada em luz infravermelha pelo novo Telescópio Espacial James Webb da NASA, esta imagem revela pela primeira vez áreas previamente invisíveis de nascimento de estrelas.

Como detalhado pela NASA, chamado de Penhascos Cósmicos, a imagem aparentemente tridimensional de Webb parece montanhas escarpadas em uma noite enluarada. Na realidade, é a borda da gigantesca cavidade gasosa dentro da NGC 3324, e os “picos” mais altos nesta imagem têm cerca de 7 anos-luz de altura. A área cavernosa foi esculpida na nebulosa pela intensa radiação ultravioleta e ventos estelares de estrelas jovens extremamente massivas, quentes e localizadas no centro da bolha, acima da área mostrada nesta imagem.

A radiação ultravioleta escaldante das estrelas jovens está esculpindo a parede da nebulosa erodindo-a lentamente. Pilares se elevam acima da parede brilhante de gás, resistindo a essa radiação. O “vapor” que parece subir das “montanhas” celestes é, na verdade, gás ionizado quente e poeira quente saindo da nebulosa devido à radiação implacável.

Webb revela berçários estelares emergentes e estrelas individuais que estão completamente escondidas em imagens de luz visível. Por causa da sensibilidade do Webb à luz infravermelha, ele pode espiar através da poeira cósmica para ver esses objetos.

Como detalhado pela NASA, jatos protoestelares, que emergem claramente nesta imagem, disparam de algumas dessas jovens estrelas. As fontes mais jovens aparecem como pontos vermelhos na região escura e empoeirada da nuvem.

Objetos nas primeiras e rápidas fases de formação estelar são difíceis de capturar, mas a extrema sensibilidade, resolução espacial e capacidade de imagem do Webb podem registrar esses eventos indescritíveis.

O intrigante registro captado pelo Telescópio James Webb da NASA no espaço

Estas observações de NGC 3324 vão lançar luz sobre o processo de formação estelar. O nascimento da estrela se propaga ao longo do tempo, desencadeado pela expansão da cavidade em erosão.

Por outro lado, esse tipo de distúrbio também pode impedir a formação de estrelas à medida que o material de formação de estrelas é erodido. Este é um equilíbrio muito delicado entre desencadear a formação de estrelas e pará-la.

Como detalhado pela NASA, Webb também revelará o impacto da formação estelar na evolução de gigantescas nuvens de gás e poeira. Embora o efeito de estrelas massivas – com seus ventos violentos e alta energia – seja frequentemente aparente, pouco se sabe sobre a influência das mais numerosas estrelas de baixa massa.

Até este ponto, os cientistas tinham muito poucos dados sobre a influência da multidão de estrelas de baixa massa jovens e mais energéticas. Com o Webb, eles poderão obter um censo completo de seu número e impacto em toda a nebulosa.

Ainda de acordo com as informações, localizada a cerca de 7.600 anos-luz de distância, a NGC 3324 foi fotografada pela Near-Infrared Camera do Webb e pelo Mid-Infrared Instrument. Confira registro:

Texto com informações da NASA