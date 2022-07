Mulher 33 anos mais nova que o marido é confundida com a filha dele: “Sabemos que nosso amor é real e isso é tudo que importa”

Hannah Van Noort é uma enfermeira de 28 anos casada com Shaun Murray, de 61 anos. Ou seja, a diferença de idade do casal é de 33 anos. A mulher, que se mudou de e Amsterdã para o Reino Unido para ficar com Murray, contou sobre acharem que ele é o seu pai. Mas, segundo ela, “a idade dele não entra na equação”.

“É muito fácil ver um relacionamento de diferença de idade como uma transação, no meu caso, alguns assumem imigração ou intimidade em troca de ganhos financeiros. Pode ser difícil para as pessoas entenderem que não precisamos um do outro para ganhar algo, mas realmente queremos um ao outro. Somos dois adultos que se importam profundamente um com o outro e isso é tudo o que importa”, diz Hannah, conforme texto elaborado pelo Metro Reino Unido (em inglês).

Sobre as suposições do relacionamento, a mulher ainda diz que o casal aprendeu a ignorar. Em certas situações onde os confundem com pai e filha, ela diz que apenas entram no jogo, em outras, eles preferem corrigir.

LEIA TAMBÉM: 4 atitudes tóxicas do seu parceiro que você JAMAIS deve aceitar

Eles se conheceram na internet e o amor de ambos pela música das décadas de 70 e 80 os conectaram. Hannah, que também é cantora, ficou impressionada om o cover de guitarra da banda ‘Queen’ tocando ‘We Are The Champions’, que seu, agora marido, postou no Youtube. “Elogiei seu talento e começamos a conversar sobre nosso amor pela música dos anos 70 e 80.”

Eles se conheceram em 2016 e a mulher ficou apaixonada no instante em que conheceu Shaun. No início, ele não queria levar o relacionamento para frente, justamente por conta da idade. Mas a insistencia de Hannah mudou o jogo. “Eu disse que gostava dele, e a partir daí virou uma bola de neve”.

A situação era nova para ambos, já que a enfermeira nunca havia namorado pessoas mais velhas e o homem nunca havia ficado com com uma mais nova. Ela se mudou para o Reino Unido em 2018, para ficar mais próxima do seu amado, e se casaram em 21 de junho de 2022.

“Uma vez que nossas famílias nos viram juntos, eles não puderam concluir nada além de que estamos genuinamente apaixonados. Nossas famílias aprovam e isso é o que importa, não nos importamos com a opinião de estranhos”, explica.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Como identificar uma psicopata do sexo feminino?

⋅ Ser engraçado online torna você mais atraente?

⋅ Essa é a posição preferida das mulheres brasileiras, segundo pesquisa