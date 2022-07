Esse teste pode indicar que o seu gato é um psicopata

Os gatos são muito temperamentais e alguns deles possuem cara de poucos amigos. Mas será que eles são perigosos? De acordo com o site Meganotícias (em espanhol), um teste indica que o seu gato pode atacar você durante o sono. Segundo o texto, “as chances são baixas, mas não impossíveis”.

Para reconhecer essa característica, um grupo de cientistas das Universidade de Liverpool, em conjunto com a Universidade John Mooresm, elaborou uma ferramenta chamada CAT-Tri+ para medir os níveis de ‘psicopatia’ do seu gato.

O estudo estabelece uma espécie de ‘métrica do mal’, que lembra até mesmo o filme ‘Lilo e Stitch’, onde Stitch é desenhado com níveis de maldade. Os parâmetros, obviamente, foram constituidos com interpretações humanas de o que é bom ou mal, afinal, não é possível definir entre os felinos se eles sabem o que é isso.

Tienes los pensamientos girados. Stitch es cuqui evil. Grogu cuqui. pic.twitter.com/ZAccNv4sZE — Lautiara (@lautiara) August 8, 2021

“É provável que todos os gatos tenham um nível de psicopatia, já que antes era útil para seus ancestrais adquirir recursos como comida, território ou oportunidades de acasalamento”, disse Rebecca Evans, a principal autora do estudo, ao Daily Mail (em inglês).

Como medir?

Na pesquisa foi apresentada uma série de perguntas aos seus donos sobre o comportamento dos felinos. “Achamos que, como qualquer outro traço de personalidade, a psicopatia é um continuum, onde alguns gatos pontuam mais do que outros”, explicou Rebecca.

Existem cinco perguntas principais que podem medir o nível desse comportamento. Se a frase condiz ou não com um padrão que o seu gato tem, a pontuação muda. Para exemplificar: caso o seu gato não se comporte da maneira descrita, ele ganha apenas um ponto. Mas se o a afirmação é algo que seu gato faz, ele ganha cinco pontos. As frases que você precisa responder são:

Meu gato fica em lugares altos, como portas, janelas ou o último degrau da escada;

Meu gato atormenta sua presa em vez de matá-la imediatamente;

Meu gato domina outros felinos de casa ou da vizinhança. Ele bate neles, os assusta ou apenas briga;

Meu gato ronrona enquanto ataca pessoas ou outros animais;

Meu gato me domina, me ataca, me persegue, me bate ou rosna.

