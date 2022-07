Dia Mundial do Rock: 9 sucessos nacionais das décadas de 80 e 90

Hoje, 13 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Rock, mas curiosamente, o mundial não é tão verdade, já que a comemoração acontece (nesta data) somente no Brasil. De qualquer forma, o rock esteve no seu auge nas décadas passadas, principalmente antes dos anos 2000, mas sendo rockeiro ou não, todo mundo lembra e canta até hoje os maiores clássicos do gênero.

E para comemorar e relembrar esses clássicos, confira a seguir 9 músicas de bandas de rock que fizeram sucesso nas décadas de 80 e 90.

Mulher de Fases - Raimundos

Só de ler esse título, provavelmente o solo de guitarra e a primeira frase já veio à mente, não é mesmo? “Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora”... A música lançada em 1999 foi single da banda e fala de um relacionamento conturbado. Foi escrita por Rodolfo Abrantes, que não está mais na banda, mas a música é até hoje o maior sucesso de Raimundos.

Meu erro - Os Paralamas do Sucesso

‘Meu erro’, d’Os Paralamas do Sucesso, também fala de um relacionamento amoroso, só que mistura uma batida alegre. A canção foi lançada em 1984. Segundo o youtuber especializado na história e bastidores do rock, Júlio Ettore, a canção conta sobre uma história e uma desilusão amorosa real vivida pelo próprio vocalista da banda, Herbert Vianna, que iniciou um relacionamento com a empresária de outra banda de rock, o ‘Kid Abelha’. Depois, Hebert também se relacionou com a vocalista da banda, Paula Toller.

Zóio de Lula - Charlie Brown Jr.

Lançada em 1999, Zóio de Lula compõe a extensa lista de sucessos da banda de rock formada em Santos, Charlie Brown Jr. Foi o primeiro single da banda a alcançar o primeiro lugar nas rádios e transformando a vida dos integrantes. A música apresenta uma batida diferente, uma mistura de rock com reggae.

Que País É Este - Legião Urbana

O álbum ‘Que País É Este 1978/1987′, lançado em 1987, que também dá o nome a música, reúne canções rejeitadas anteriormente. Por isso, a música composta em 1978 por Renato Russo, quando ele ainda fazia parte da banda ‘Aborto Elétrico’ só foi lançada 9 anos depois. “Que país é este’ nunca foi gravada porque sempre havia a esperança de que algo iria realmente mudar no país, tornando-se a música então totalmente obsoleta. Isto não aconteceu e ainda é possível se fazer a mesma pergunta do título”, explicou o músico uma vez.

Outros sucessos das décadas de 80 e 90 foram:

Olhar 43 - RPM (1985);

O Papa É Pop - Engenheiros do Hawaii (1990);

Primeiros Erros (Chove) - Capital Inicial (1985);

Lagrimas & Chuva - Kid Abelha (1985);

Por Você - Barão Vermelho (1998).

