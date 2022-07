A lição que cada signo aprende com a maior Superlua de 2022

A maior Superlua de 2022 chegou e quem olhar para o céu poderá ver seu ápice a partir de 19h30. No entanto, além de observar o espetáculo, todos os signos podem aprender lições poderosas nesta fase.

Confira quais são elas:

Áries

Principalmente na vida profissional, é possível olhar para o que vale ou não a pena em sua trajetória, fazendo escolhas, cortes e planejamentos que são importantes para firmar seu caminho.

Touro

Esta será uma fase de muita reflexão e perspectivas; as mudanças chegam na vida pessoal e é preciso lidar com as crenças ou hábitos que devem ser desapegados. É importante estar livre e leve para dar um novo salto.

Gêmeos

A transformação será poderosa, mesmo causando ansiedade e medo em alguns casos. Agora aprende-se a processar algumas emoções e recuperar o poder sobre elas. A catarse também o ajuda a se priorizar e aumentar as certezas.

Câncer

Aprender a olhar aquilo que é tóxico e não serve mais, internamente e externamente, dará o poder de parar de se desgastar com determinadas di

Leão

Aprender a dividir a energia e se dedicar ao que mais vale a pena em sua vida será o presente desta energia. Para muitos, será o momento de começar a definir seu espaço e tempo, valorizando-os ainda mais.

Virgem

Encontrar o que realmente entrega prazer e felicidade na vida é uma viagem feita pelo passado e presente. Concentre-se nestas respostas e não somente nas responsabilidades do cotidiano.

Libra

Reconhecer padrões e ver como segredos são revelados também ajudará a curar; seja honesto e compreensivo para enfrentar as sombras, encontrando assim sua estabilidade.

Escorpião

Aprender a lidar com as mudanças e movimentos da vida o ajudam a compreender a natureza da sua força pensamento. Dar basta e se desprender do que não serve é a lição valiosa agora.

Sagitário

É hora de aprender a não paralisar ou deixar de mudar pelo medo. A escassez enraizada deve ser libertada para que novas oportunidades sejam descobertas.

Capricórnio

Aprender a renascer e começar de novo é o seu foco agora e trará muitas realizações; esteja do seu lado e tenha coragem para entender as questões emocionais. Libertação!

Aquário

Aprender a ser menos duro e cuidar de si mesmo com mais amor, ajudará a compreender algumas memórias e se libertar; o que é limitante precisa ir embora. Não tema olhar as próprias emoções de frente.

Peixes

As conexões emocionais com as outras pessoas ganham o foco e você aprende o que nutre sua vida positivamente e o que precisa ser cortado; ouça seu coração e busque também o que mais condiz com a sua verdade agora.

