5 perfumes baratos, mas que seduzem e chamam a atenção das mulheres

Se você acha que somente os perfumes caros e importados chamam a atenção, você está completamente enganado. É possível encontrar fragrâncias no mercado que são baratas, mas com muita qualidade e que lembram até mesmo fragrâncias clássicas. Confira a seguir cinco delas, de acordo com o youtuber Junior Barreiros.

Crush - JA Essence de LA Vie (compartilhável) / Inspirado em Instant Crush - Mancera

Notas de topo em Açafrão, Gengibre, Bergamota Siciliana e Tangerina Siciliana. Notas de coração em Rosa Marroquina, Jasmim Egípcio, Madeira de Âmbar e Patchouli/Oriza da Indonésia e notas de base em Sândalo, Musgo de Carvalho, Almíscar branco e Baunilha do Madagascar.

Kairós - Nuancielo / Inspirado em Versace Eros Eau de Toillete

As notas de topo são Hortelã, Limão Siciliano e Maçã Verde. As notas de coração são Fava Tonka, Ambroxan e Gerânio e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Vetiver, Musgo de Carvalho, Cedro da Virgínia e Cedro Atlas.

The Blue - In The Box / Inspirado em Bleu de Chanel

As notas de topo são Pimenta Rosa, Limão Siciliano, Toranja e Hortelã. As notas de coração são Ládano, Noz-moscada, Gengibre e Jasmim e as notas de fundo são Incenso, Vetiver, Sândalo, Patchouli/Oriza e Cedro.

Corleone - Valentino Viegas / Inspirado em Oud Wood - Tom Ford

Notas de saída: Agarwood, Pau Brasil e Sândalo. Notas de corpo: Cardamomo e Pimenta de Szechuan e notas de fundo: Âmbar, Vetiver, Baunilha e Fava Tonka.

Bomb Extreme - Par Fun / Inspirado em Spicebomb Extreme - Viktor & Rolf

Possui notas de Baunilha, Tabaco, Pimenta Preta, Lavanda e Alcarávia.

