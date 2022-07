WhatsApp vai permitir que usuários utilizem ‘emojis proibidos’ em reações de mensagens

Mark Zuckerberg acaba de revelar no Facebook que um novo recurso está chegando no aplicativo de mensagens WhatsApp para Android, iOS e Desktop.

Depois de muita espera, finalmente é possível reagir a mensagens com qualquer emoji no popular aplicativo.

“Estamos lançando a capacidade de usar qualquer emoji como reação no WhatsApp”, escreveu na postagem, compartilhada nesta segunda-feira (11).

O lançamento deve ocorrer de forma gradativa para todos os usuários do app.

WhatsApp libera reações com qualquer emoji para todos usuários

Como detalhado pelo site Wabetainfo, se você deseja verificar se a capacidade de reagir a mensagens com qualquer emoji e tom de pele já está disponível para sua conta, é necessário testar reagindo a uma mensagem.

Se aparecer um novo sinal de mais ícone colocado na bandeja de reação, significa que o recurso está realmente disponível.

O teclado aparece quando você tenta reagir a mensagens com um emoji diferente no sistema operacional Android. No iOS, há uma seção arrastável onde você pode facilmente escolher e pesquisar qualquer emoji.

Se o recurso não estiver disponível para sua conta do WhatsApp, não se preocupe.

Ainda de acordo com as informações, é verdade que Mark Zuckerberg acabou de anunciar o lançamento do recurso para todos, mas ainda pode ser necessário algum tempo, mas certamente acontecerá muito em breve. Novidade foi confirmada por Mark Zuckerberg nesta semana: